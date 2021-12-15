Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi

Türkiye, şu sıralar sona gelinen asgari ücret görüşmelerinden çıkacak haberi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili yorumları milyonlarca kişiyi heyecanlandırırken, asgari ücretle ilgili AK Parti'nin iki numarası olan Numan Kurtulmuş'tan da dikkat çeken bir çıkış geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında açıklanacak rakamının herkesi tatmin edecek bir düzeyde olacağını belirterek, asgari ücretin 4 bin TL üzeri olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

"RAKAM HERKESİ TATMİN EDECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın beklentileri tespit ettiğini belirten Kurtulmuş, ''Nihayetinde bir müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır'' dedi.

4 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE OLUR MU?

CNN Türk sunucusunun ''Rakam 4 bin liranın üzerinde mi, altında mı?'' sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, ''Bunu şu aşamada söylemek uygun olmaz. Beklentiler, bütçenin imkanları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen bütün teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığın perspektifleri tartışılır ve karar hükümet tarafından ilan edilir. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak hakkaniyetli bir asgari ücret ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"EK BÜTÇEYE İHTİYAÇ DUYULACAĞINI SANMAM"

AK Partili Kurtulmuş, ek bütçe tartışmalarıyla ilgili ise, "Zannetmiyorum. Hükümet sadece asgari ücretle ilgili değil memur ve emeklilerle ilgili baskıyı ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacaktır. Bunlar vergi olarak dönmeyecek. Maalesef son dönemde ortaya çıkan döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle birtakım mallar olağanüstü pahalandı. Vatandaşın alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarf ediliyor. Geçen seneki dönemle kıyaslandığında daha önemli hale geldi" ifadelerini kullandı.