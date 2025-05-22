HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat TMSF'den Satışta - Son Dakika
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Ekonomi

HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat TMSF'den Satışta

HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat TMSF\'den Satışta
22.05.2025 13:09
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TMSF, HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat'ı 22 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarıyor.

Türkiye kablo sektörünün lider markalarından HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tekrar satışa çıkarılıyor. Satış ilanı, 22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre; Hazine mülkiyetindeki yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait yüzde 25, Hazine'ye ait yüzde 2,49 olmak üzere toplam yüzde 27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin bir arada uygulanacağı bir ihale süreciyle satışa sunuluyor.

22 milyar TL muhammen bedelle satışa sunuluyor

HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat için belirlenen toplam muhammen bedel 22 milyar TL oldu. İhale şartnamesi, belirtilen şartları sağlandığı takdirde, TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'ndan temin edilebilecek. Yatırımcılar; ilanda belirtilen ön şartları sağlamaları halinde, 26 Mayıs - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat tesislerini ziyaret edebilecek. Bu süreçte hem şirketlere dair detaylı bilgi edinme hem de veri odasına erişim imkanına sahip olacaklar.

Son teklif teslim tarihi: 30 Haziran 2025

Yapılan açıklamada; "Kapalı teklif zarfları, ihale şartnamesine uygun şekilde hazırlanarak en geç 30 Haziran 2025 saat 16: 30'a kadar, TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/ İstanbul adresine elden teslim edilmelidir. Kapalı zarfla verilen teklifler, 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 10: 00'da TMSF Genel Merkezi'nde, teklif sahipleri ve yasal temsilcileri huzurunda açılacak, ardından açık artırma aşamasına geçilecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat TMSF'den Satışta - Son Dakika

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