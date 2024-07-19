HES'ler Türkiye'ye 140 milyar liralık enerji ithalatını önledi - Son Dakika
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Ekonomi

HES'ler Türkiye'ye 140 milyar liralık enerji ithalatını önledi

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerinden (HES) sağlanan elektrik üretimiyle geçen yıl 140 milyar liralık enerji ithalatının önlendiğini belirtti.

19.07.2024 14:44
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Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerinden (HES) sağlanan elektrik üretimiyle geçen yıl 140 milyar liralık enerji ithalatının önlendiğini belirtti.

HESİAD tarafından İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Güven, Türkiye'nin HES kurulu gücü bakımından Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Güven, HES'lerin geçen yıl 63,84 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle Türkiye'nin toplam enerji üretiminin yüzde 19,6'sını oluşturduğunu kaydetti.

HES'lerin Türkiye ekonomisine katkısına da değinen Güven, "HES'ler 2023 yılında 140 milyar liralık, geçen yılın ortalama dolar kuruyla yaklaşık 6 milyar dolarlık ithalatı önledi. HES'ler olmasaydı Türkiye daha fazla enerji ithalatı yapmak zorunda kalacaktı." dedi.

Güven, Türkiye'nin yüksek hidroelektrik potansiyeline dikkati çekerek, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve 2053 net sıfır karbon hedefleri doğrultusunda lokomotif sektörüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

HES'lere yatırım yapmanın ve bu alandaki gelişmeleri desteklemenin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için kritik önem taşıdığını aktaran Güven, bu kapsamda Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi'nin 3-4 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Güven, "Aynı şemsiye altında tedarikçiler, üreticiler ve yatırımcıların yanı sıra finansman ve servis sağlayıcılarını bir araya getirerek arz güvenliğinin garantörü olan hidroelektrik kaynağımızı daha iyi nasıl yönetebiliriz, enerji verimliliği planına uygun olarak neler yapabiliriz gibi konuları tartışmayı umuyoruz." diye konuştu.

Sektör olarak en önemli gündem maddelerinin ise HES'lerdeki hibrit kurulumlar olduğunu kaydeden Güven, şu ifadeleri kullandı:

"HES'ler mevcut arazi yapısı, hazır altyapısı, trafosu, iletim hattı, santral binası ve istimlak edilmiş arazileriyle yatırıma hazır halde bekliyorlar. Halihazırda kuraklık nedeniyle kapasitelerin altında çalışıyorlar. Daha iyi değerlendirebilmek için de güneş enerji santrali (GES) ve rüzgar enerji santrali (RES) yapma arzusundayız. Ancak şu anda sadece yüzde 15 kadar kapasite tahsis ediliyor. Lisansımızla doğru orantılı olarak bağlantıya müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da paydaşlarla görüşmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, HES, Çevre, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HES'ler Türkiye'ye 140 milyar liralık enerji ithalatını önledi - Son Dakika

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