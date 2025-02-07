Hidroelektrik Enerjide Pompaj Depolama Yeniliği - Son Dakika
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Ekonomi

Hidroelektrik Enerjide Pompaj Depolama Yeniliği

Hidroelektrik santrallerinin depolama kapasitesi, pompaj depolamalı santrallerle artırılacak.

07.02.2025 15:18
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Hidroelektrik santrallerinin depolama kapasitesinin pompaj depolamalı santrallerle artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneğinden (HESİAD) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de birincil yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik santrallerinin rolünü yakın ve orta vadede güçlendirmek üzere farklı çalışma gruplarının faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda HESİAD'ın bu alanda çalışmak üzere oluşturduğu "Yeni Yatırımlar ve Pompaj Santraller" çalışma grubunun faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ve Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini ortaya koymak için Türkiye Elektrik Sanayi Birliği ve Elektrik Üreticileri Derneği işbirliğiyle "Pompajlı HES Çalışma Grubu"nun hayata geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerinin depolama kapasitesinin sadece barajlı santrallerin doğal kapasitesiyle sınırlı kalmayarak, pompaj depolamalı santrallerle de artırılması gerektiğini ifade etti.

Güven, pompaj depolamalı santrallerin enerji depolama alanında gelecek dönemde daha önemli rol üstleneceğini belirterek, bu konuda yapılan uluslararası akademik çalışmalara da atıfta bulundu. Avustralya Ulusal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Andrew Blakers'ın araştırmasına değinen Güven, pompaj depolamalı santrallerin bataryalarla birlikte kullanılması durumunda küresel enerji depolama ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını karşılayabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Dünyanın pek çok ülkesinde yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek ve enerji dengesini sağlamak için kullanılan pompaj depolamalı santrallerin Türkiye'de de yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Güven, bu uygulamanın saatlik depolama üniteleri gibi sistemlerle de entegre edilebileceğini aktardı.

Güven, küresel ve ulusal emisyon hedeflerine ulaşmak adına temiz enerji üretiminin ve enerji depolamanın kritik rol oynadığını vurgulayarak, hidroelektrik santrallerinin bu alandaki öneminin giderek artacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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