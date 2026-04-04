Hileli Gıda Ürünlerine Sert Tepki

04.04.2026 18:48
Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Yıldırım, gıda hilelerine karşı sağlığa destek çağrısı yaptı.

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Şafak Yıldırım, son dönemde gıda ürünlerinde tespit edilen tağşiş ve hileli karışımlara sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Hileye geçit yok, sağlığa tam destek" mesajı vererek, dürüst esnafın emeğinin korunması çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde bazı gıda işletmelerinde ürünlerin içeriğinin değiştirildiği ve tağşiş yapıldığının belirlenmesi üzerine Manisa Lokantacılar Odası harekete geçti. Oda Başkanı Şafak Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hileli üretimin hem toplum sağlığını hem de sektörün güvenilirliğini zedelediğini vurguladı.

Resmi denetim sonuçlarını değerlendiren Başkan Yıldırım, "Son dönemde yapılan resmi denetimlerde, bazı işletmelerin ürünlerinde tağşişe başvurduğu, yani hileli karışımlar ve katkılarla halkımızın sofrasına gölge düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu durum yalnızca toplum sağlığını tehdit etmekle kalmamakta, aynı zamanda alın teriyle üreten dürüst esnafımızın emeğini değersizleştirmektedir. Et ve et ürünlerinde farklı türlerin gizlice karıştırılması, süt ve süt ürünlerinde doğallığı bozan katkıların kullanılması; hem sağlığımızı hem de güvenimizi zedelemektedir. Biz, Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası olarak, emeğini dürüstlükle ortaya koyan, ürününün içeriğini şeffafça paylaşan ve halkımıza güvenle sunan esnafımızın her zaman yanındayız" dedi.

"Etiketleri dikkatle inceleyin"

Tüketicilere de uyarılarda bulunan Yıldırım, güvenilir ve belgeli işletmelerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Bizim duruşumuz nettir: Hileye geçit yok, sağlığa tam destek! Halkımızın sağlığı ve esnafımızın onuru için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Dürüst esnafın emeğini korumak, toplumun vicdanını korumaktır. Tüketicilerimize çağrımız; etiket bilgilerini dikkatle inceleyiniz. Güvenilir ve belgeli işletmeleri tercih ederek dürüst esnafa destek olunuz. Şüpheli durumları ilgili kurumlara bildiriniz. Unutmayalım: Soframızdaki her lokma yalnızca bedenimizi değil, vicdanımızı da besler" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

