Red Bull Dance Your Style'da kazanan Biser Mutlu oldu - Son Dakika
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Red Bull Dance Your Style'da kazanan Biser Mutlu oldu

12.09.2022 13:08
Red Bull Dance Your Style'da kazanan Biser Mutlu oldu

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, 10 Eylül Cumartesi günü Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, 10 Eylül Cumartesi günü Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Red Bull açıklamasına göre, 16 dansçının performans göstererek dünya finaline katılmak için mücadele verdiği yarışmanın finalinde Biser Bayram Mutlu, seyirci oylarıyla birinci seçildi.

Red Bull Dance Your Style'ın Türkiye birincisi olan Biser, Aralık ayında Güney Afrika'da gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 10 Eylül Cumartesi günü Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Maurice Lacroix iş birliğiyle gerçekleşti. Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergilendiği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birer dakikalık performansları ile adeta dans pistine meydan okudu.

Pistte hünerlerini sergileyen dansçılar, doğaçlama bir şekilde ritme ayak uydurdu. 800'den fazla izleyici, kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanarak performansların sonunda kazananı belirledi.

Dansçıların kozlarını paylaştığı final mücadelesinin sonunda oyların çoğunluğunu alan Biser Bayram Mutlu birinci olarak, Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verlien Biser Mutlu, "Hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi toplayan Red Bull Dance Your Style'da yarışmak benim için çok önemliydi. Türkiye finalinin birincisi olmaktan çok mutluyum. Aralık ayında Güney Afrika'da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'ne kadar disiplinli bir şekilde antrenmanlarımı yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Heyecanım çok büyük, umarım orada da ülkemizi gururlandırma imkanı bulurum." ifadelerini kullandı.

30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style'ın dünya finali Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde 10 Aralık tarihinde düzenlenecek.

Dünyanın her yerinden katılan yetenekli dansçılar en iddialı hareketlerini ve hünerlerini izleyiciyle paylaşma fırsatı bulacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Redbull, Ankara, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Red Bull Dance Your Style'da kazanan Biser Mutlu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Red Bull Dance Your Style'da kazanan Biser Mutlu oldu - Son Dakika
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