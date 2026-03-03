Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

03.03.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Hırvatistan ile ticaret hacmini kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışacaklarını bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Hırvatistan ile ticaret hacmini kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışacaklarını bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i ATO'da ağırladıklarını ifade etti.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, siyasi, kültürel ve insani boyutlarıyla da güçlü bir zemine sahip olduğunu vurgulayan Baran, Türkiye'nin Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını ve NATO ile Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerinde destek verdiğini hatırlattı.

Baran, AB'nin bir parçası olan Hırvatistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"2015'te 387 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 2025 itibarıyla 1 milyar dolara yaklaştı. 2025'te Hırvatistan'a 700 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 214 milyon dolar ithalat yaptık. Bu ivmeyi yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere koyduğu hedef doğrultusunda ticaret hacmimizi kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin üretim ve dağıtım kapasitesi ile Hırvatistan'ın AB iç pazarına erişim avantajı birleştiğinde, karşılıklı ticaretin ve bölgesel tedarik zincirlerinin çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz."

Türk firmalarının Hırvatistan'daki yatırımlarının arttığını kaydeden Baran, ülkedeki yatırımların 400 milyon avro civarında olduğunu bildirdi.

Baran, bugüne kadar Hırvatistan'da Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilmiş projelerin toplam bedelinin 1,2 milyar dolar olduğu bilgisini de vererek, Hırvatistan ile Ankara'nın ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Savunma sanayisi şirketleriyle temaslar gerçekleştirildi

Büyükelçi Cvitanovic ise Hırvatistan'da çok sayıda Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirterek, en büyük altyapı projelerinden biri olan Adriyatik Denizi'nden Macaristan'a uzanan çift hatlı demir yolu projesinin bir Türk inşaat firması tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Cvitanovic, turizm ve hidrokarbon arama faaliyetlerinde de ülkelerin işbirliği yürüttüğüne işaret ederek, savunma sanayisinde de temasların devam ettiğini ve ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve Nurol Makina ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Lojistik alanında işbirliği yapılabileceğine dikkati çeken Cvitanovic, başkent Ankara'nın sağlık ve termal turizm kapasitesine sahip olduğunu, Ankara'daki termal kaynakları yerinde incelediklerini ve özellikle sağlık ve yaşlı bakım turizmi alanlarında işbirliği için görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, İnsan Hakları, Dış Politika, Gürsel Baran, Hırvatistan, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:20
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:42:11. #7.11#
SON DAKİKA: Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.