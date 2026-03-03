Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Hırvatistan ile ticaret hacmini kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışacaklarını bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i ATO'da ağırladıklarını ifade etti.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, siyasi, kültürel ve insani boyutlarıyla da güçlü bir zemine sahip olduğunu vurgulayan Baran, Türkiye'nin Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını ve NATO ile Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerinde destek verdiğini hatırlattı.

Baran, AB'nin bir parçası olan Hırvatistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"2015'te 387 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 2025 itibarıyla 1 milyar dolara yaklaştı. 2025'te Hırvatistan'a 700 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 214 milyon dolar ithalat yaptık. Bu ivmeyi yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere koyduğu hedef doğrultusunda ticaret hacmimizi kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin üretim ve dağıtım kapasitesi ile Hırvatistan'ın AB iç pazarına erişim avantajı birleştiğinde, karşılıklı ticaretin ve bölgesel tedarik zincirlerinin çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz."

Türk firmalarının Hırvatistan'daki yatırımlarının arttığını kaydeden Baran, ülkedeki yatırımların 400 milyon avro civarında olduğunu bildirdi.

Baran, bugüne kadar Hırvatistan'da Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilmiş projelerin toplam bedelinin 1,2 milyar dolar olduğu bilgisini de vererek, Hırvatistan ile Ankara'nın ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Savunma sanayisi şirketleriyle temaslar gerçekleştirildi

Büyükelçi Cvitanovic ise Hırvatistan'da çok sayıda Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirterek, en büyük altyapı projelerinden biri olan Adriyatik Denizi'nden Macaristan'a uzanan çift hatlı demir yolu projesinin bir Türk inşaat firması tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Cvitanovic, turizm ve hidrokarbon arama faaliyetlerinde de ülkelerin işbirliği yürüttüğüne işaret ederek, savunma sanayisinde de temasların devam ettiğini ve ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve Nurol Makina ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Lojistik alanında işbirliği yapılabileceğine dikkati çeken Cvitanovic, başkent Ankara'nın sağlık ve termal turizm kapasitesine sahip olduğunu, Ankara'daki termal kaynakları yerinde incelediklerini ve özellikle sağlık ve yaşlı bakım turizmi alanlarında işbirliği için görüşmeler yaptıklarını kaydetti.