Hisarcık\'ta 6 milyon 500 bin liralık kepçe törenle Özel İdare araç parkına katıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Köylere Hizmet Birliğinin katkılarıyla 6 milyon 500 bin lira maliyetle alınan yeni kazıcı-yükleyici kepçe, Özel İdare Müdürlüğünün araç parkına kazandırıldı.

Yeni iş makinesinin hizmete alınması dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Erkan Atam, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve köy muhtarları katıldı.

6 milyon 500 bin liralık yatırımla araç parkına dahil edilen kazıcı-yükleyici kepçenin, ilçe merkezi ve köylerde yürütülen hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Törende konuşan Kaymakam Erkan Atam, yeni iş makinesinin uzun yıllar boyunca köylere hizmet edeceğini belirterek katkılarından dolayı encümen üyelerine teşekkür etti. Atam, "İnşallah Özel İdaremizin kepçesini de encümen üyelerimizin destekleriyle yenileyip köylerimize daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmaya devam ederiz. Yeni iş makinesi ilçemize hayırlı olsun. Yeni çöp kamyonumuz da yakında gelecek" dedi.

Program sonunda kurban kesildi, Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından dua edildi.