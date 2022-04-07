Hızlı ve kolay uluslararası para transferi Fibabanka'da - Son Dakika
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Hızlı ve kolay uluslararası para transferi Fibabanka'da

07.04.2022 12:02
Hızlı ve kolay uluslararası para transferi Fibabanka'da

Fibabanka, dünyada 12 milyondan fazla kullanıcıya sahip uluslararası para transferi şirketi Wise ile stratejik ortaklık anlaşması yaptı.

Fibabanka, dünyada 12 milyondan fazla kullanıcıya sahip uluslararası para transferi şirketi Wise ile stratejik ortaklık anlaşması yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finansal teknolojilere yaptığı yatırımlarla müşterilerinin ihtiyaçlarına çözümler geliştirerek hayatlarını kolaylaştıran Fibabanka, dünyadaki en iyi uluslararası para transferi çözümlerinden birini sunan ve yöneten global teknoloji şirketi Wise ile iş birliği yaptı.

Wise ile yurt dışı para transferi işlemleri, Türkiye'de ilk defa bir banka uygulaması içerisine taşındı.

Fibabanka'nın, Wise'nin Türkiye'deki servis sağlayıcısı Birleşik Ödeme ile stratejik ortaklık yaparak Fibabanka mobil ve internet bankacılığı kanallarında hayata geçirdiği bu entegrasyon sayesinde geleneksel yurt dışı para transferi ürünlerinde yaşanan banka kesintileri, alıcıya ulaşma sürelerinde yaşanan zaman farklılıkları gibi dezavantajların ortadan kalkması amaçlanıyor.

İş birliği ile artık Fibabanka müşterileri, Fibabanka mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden uluslararası para transferi işlemlerini hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle gerçekleştirebilecek.

Müşteriler, Türk lirası hesaplarından işlem başlatarak yurt dışında 70'ten fazla ülkeye yerel para biriminde transfer yapabilecek.

"Sektörde bir ilke daha imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fibabanka olarak kuruldukları günden bu yana geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir iş yapış biçimi benimsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Finansal teknolojilere yatırım yaparken yeni ürün/hizmetlerimizi 'mobil bankacılık önceliği' stratejimiz ve 'mükemmel müşteri deneyimi' hedefimiz doğrultusunda, öncelikli olarak dijital kanallardan sunuyoruz. Bu yaklaşımımızla dijital müşteri sayımızı son 1 yılda 2,5 katına çıkardık. Diğer yandan yüzde 100 Fibabanka iştiraki olarak kurulan kurumsal girişim sermayesi Finberg'in yatırımlarından Birleşik Ödeme ile bugüne kadar birçok ürün ve hizmeti devreye alarak dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimizin hizmetine sunduk. Şimdi yine Birleşik Ödeme stratejik ortaklığında, yurt dışı para transferinde geleneksel yaklaşımların dışına çıkarak bireysel ödemelerde daha hızlı ve daha uygun ücretlerle işlem yapabilme imkanı sunan Wise ile iş birliği yapıyoruz. Sektörde bir ilke daha imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Wise Türkiye Partneri ve Birleşik Ödeme Türkiye Ülke Direktörü Adem Aykın, Fintech-as-a-Service altyapıları sayesinde yerli ve global iş ortakları ile birlikte çözüm odaklı projelerde rol almaktan son derece memnun olduklarını aktararak, "Fibabanka ile bugüne kadar birçok ortak projeye imza attık. Şimdi de globaldeki partnerlerimizden Wise ile Fibabanka müşterilerine daha hızlı ve daha uygun ücretlerle yurt dışına para transferi imkanı sağlayarak bir yeniliği daha hizmete almanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İnternet Bankacılığı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hızlı ve kolay uluslararası para transferi Fibabanka'da - Son Dakika


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