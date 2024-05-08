HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Mamak Belediyesi önünde eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Mamak Belediyesi önünde eylem

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'nden çıkarılan 71 işçi için belediye binası önünde eylem yaptı.

08.05.2024 20:44  Güncelleme: 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Mamak Belediyesi önünde eylem

ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'nden çıkarılan 71 işçi için belediye binası önünde eylem yaptı.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, 31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerinin ardından AK Parti'den CHP'ye geçen ve 71 işçinin haksız şekilde işten çıkarıldığı iddia edilen Mamak Belediyesi önünde eylem yaptı. HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy'un basın açıklaması yaptığı eylemde, işten çıkarılan işçilerin bir kısmı da yer aldı.

Ersoy burada yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri sonucu yönetimi el değiştiren Mamak Belediyesi'nde, iş akdinin feshedilmesini gerektiren haklı bir neden olmadığını söyleyerek, "Keyfi kararlarla insanlar işinden ediliyor. Arkadaşlarımız bir haftadır üçer, beşer işten çıkarılıyor. Seçimin üzerinden henüz 2 ay bile geçmeden, hem de 1 Mayıs İşçi Bayramına yakın 71 arkadaşımızın iş akitleri hiçbir açıklama yapılmadan, haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. Bugün, yarın kaç işçi arkadaşımızın daha işine son verilecek o da bilinmiyor. Sendikamız üyesi emekçiler kimsesiz değildir. Türkiye'nin en büyük, en güçlü ve en etkin sendikası HİZMET-İŞ, Mamak Belediyesi emekçilerinin sonuna kadar yanındadır. Tüm üyelerimiz mücadelede kararlıdır. Türkiye'nin dört bir tarafında işine son verilen işçiler bunu yapan zihniyet ve işverenleri asla unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizi korumak için tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunuyoruz"

Tüm hukuki ve demokratik yolları kullanarak, işçilerin işlerini geri alana kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Ersoy, "Üyelerimizi korumak için tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunuyoruz. Her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Emekçi arkadaşlarımızı işten çıkaranların karşısında dimdik duracağız. İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine iade edilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Mamak Belediyesi emekçilerinin hak ve hukukuna sahip çıkacağız. Tüm emekçiler olarak kararlıyız, Haklıyız, kazanacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mamak Belediyesi, Sendika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Mamak Belediyesi önünde eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Mamak Belediyesi önünde eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement