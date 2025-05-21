Hizmet-İş Sendikası'ndan Toplu İş Sözleşmesi Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet-İş Sendikası'ndan Toplu İş Sözleşmesi Çağrısı

21.05.2025 15:44
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Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Altındağ Belediyesi önünde düzenlenen eylemde, toplu iş sözleşmesi imzalanması için uzlaşma çağrısı yaptı ve işten çıkarılan çalışanların haklarının teslim edilmesini istedi.

Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Ersoy: "Kavga ve dövüş ile değil, davul zurna ile toplu iş sözleşmesi imzalayalım"

ANKARA - Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, "Gelin belediyelerde kavga ve dövüş ile değil, davul zurna ile toplu iş sözleşmesi imzalayalım" dedi.

Ankara'da Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Altındağ Belediyesi önünde eylem yaptı. Eylem sırasında açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Altındağ Belediyesi önünde 65 gündür kurulu olan direniş çadırı ve bir aydır devam eden yasal greve destek olmak için geldiklerini kaydetti. Yasal olarak grevlerinin 30'uncu gününde olduklarını söyleyen Ersoy, "Biz emeği savunan alın teri için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşuyuz, hiçbir kurum ve kişi ile şahsi bir kavgamız ve çatışmamız olmaz. Bizim tüm mücadelemiz üyelerimizin ve çalışanların refahı ve mutluluğunu sağlamaktır. Bizim öncelikli vazifemiz üyelerimizin toplu iş sözleşmesinde var olan hakları korumak ve yeni dönem yapılacak sözleşmede çalışanlarımızı enflasyona karşı korumaktır" ifadelerini kullandı.

"Toplamda 49 arkadaşımız işten çıkarıldı"

Ersoy, Altındağ Belediyesi'nin işverenin hakkını gasp eden kararları zorla kabul ettirmeye çalıştığını savunarak, "Tüm bu baskılara karşı emeğini, alın terini işverenin iki dudağı arasına bırakmak istemeyen arkadaşlarımız sendikamızdan istifa etmediği için mübarek Ramazan ayı içinde farklı günlerde toplamda 49 arkadaşımız işten çıkarıldı. Şantaj ve tehditlerle de yüzlerce arkadaşımız sendikamız üyeliğinden zorla istifa ettirildi" şeklinde konuştu.

"Kavga ve dövüş ile değil, davul zurna ile toplu iş sözleşmesi imzalayalım"

Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin başladığı günden beri mücadelelerini yürüttüklerini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Hizmet-İş Sendikası olarak tüm bu süreçlerde üyelerimizin ekonomik kazanımlar için tüm uzlaşı ve hukuk yollarını sonuna kadar kullandık. Gelin bu toplu iş sözleşmesini masada imzalayın dedik, duymadılar. Hayat pahalılığı karşısında geçinemiyoruz dedik, dinlemediler. Bu zamana kadar da çağrılarımıza da cevap vermediler. Bizim mücadelemiz, sendikalı kalmak ve sendikal mücadeleyi devam ettirmek için kahramanca mücadele eden ve bunun için işten çıkarılan 49 arkadaşımızın işe iadesi ve haklarının teslim edilmesi içindir. HAK-İŞ ve Hizmet-İş olarak diyoruz ki belediye yönetimi bu hak ve hukuk tanımaz tavrını bıkarsın. Başta Altındağ olmak üzere çadır kurarak haklarını arayan diğer belediyelerindeki uzlaşmaz tavırlar terk edilsin. Sırf sendikalı ve sadece demokratik hak arama mücadelesi verip de işten çıkarılan arkadaşlarımız tekrar iş başı yapsınlar. İş ve çalışma barışını bozacak bu tür girişimlere fırsat verilmesin. Gelin belediyelerde kavga ve dövüş ile değil, davul zurna ile toplu iş sözleşmesi imzalayalım."

Kaynak: İHA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hizmet-İş Sendikası'ndan Toplu İş Sözleşmesi Çağrısı - Son Dakika

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