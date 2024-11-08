Hizmet-Ticaret Sektöründe Enerji Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet-Ticaret Sektöründe Enerji Tüketimi

2023'te hizmet-ticaret sektörü 503 bin 682 terajul enerji tüketti, en çok elektrik kullanıldı.

08.11.2024 10:37
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Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; hizmet-ticaret sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 503 bin 682 terajul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; hizmet - ticaret sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 503 bin 682 terajul oldu. Alt sektörler itibariyle nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 34,4 ile "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 18,7 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" ve yüzde 9,9 ile "su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" sektörleri takip etti.

Elektrik, 283 bin 291 terajul ile en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

Hizmet - Ticaret sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 56,2 ile elektrik, yüzde 29,2 ile doğal gaz ve yüzde 6,7 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibariyle enerji tüketiminin en yoğun olduğu "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 67,2 ile yine elektrik oldu. Bu sektörde, elektrikten sonra yüzde 21,4 ile doğal gaz ve yüzde 6,7 ile petrol ürünleri en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Veri merkezlerinde elektrik tüketimi 587 GWh olarak gerçekleşti

Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; veri merkezlerinde 2023 yılında tüketilen elektrik miktarı 587 GWh oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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