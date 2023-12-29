Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,46, yıllık yüzde 77,36 arttı.

TÜİK, kasım ayı H-ÜFE'yi bugün açıkladı. Buna göre H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 74,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,01 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERI AYLIK YÜZDE 1,05 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,16, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,33, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,12 artış; gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,78 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,23 azalış gerçekleşti.

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 92 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 65,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92 bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,37, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 75,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,88, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,75 artış gerçekleşti.

REKLAMCILIK VE PİYASA ARAŞTIRMASI HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 5,33 AZALDI

H-ÜFE sektörlerinden aylık olarak konaklama hizmetleri yüzde 8,08, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 5,33, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 5,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık veterinerlik hizmetleri yüzde 4,56, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 4,27, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 125,13 ARTTI

H-ÜFE sektörlerinden yıllık olarak su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 42,35, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 61,34 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 125,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 125,13, veterinerlik hizmetleri yüzde 111,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.