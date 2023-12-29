 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,46, yıllık yüzde 77,36 arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 1,05 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yıllık yüzde 92 artış gösterdi. Reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri ise aylık yüzde 5,33 azaldı. Bina ve çevre düzenleme hizmetleri ise yıllık yüzde 125,13 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Arttı
29.12.2023 - 11:06,
Abone Ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,46, yıllık yüzde 77,36 arttı.

TÜİK, kasım ayı H-ÜFE'yi bugün açıkladı. Buna göre H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 74,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,01 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERI AYLIK YÜZDE 1,05 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,16, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,33, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,12 artış; gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,78 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,23 azalış gerçekleşti.

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 92 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 65,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92 bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,37, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 75,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,88, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,75 artış gerçekleşti.

REKLAMCILIK VE PİYASA ARAŞTIRMASI HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 5,33 AZALDI

H-ÜFE sektörlerinden aylık olarak konaklama hizmetleri yüzde 8,08, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 5,33, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 5,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık veterinerlik hizmetleri yüzde 4,56, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 4,27, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 125,13 ARTTI

H-ÜFE sektörlerinden yıllık olarak su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 42,35, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 61,34 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 125,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 125,13, veterinerlik hizmetleri yüzde 111,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Sinema, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Arttı - Son Dakika


11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33
Dolar 29,54'ten işlem görüyor Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi

Son Dakika
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33 Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
10:16 Merkez Bankası 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu yayımlandı
10:01 Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:38:06. #1.13#
SON DAKİKA: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement