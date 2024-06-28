Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 84,60 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 84,60 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık olarak yüzde 84,60 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde ise yıllık yüzde 82,54 artış kaydedildi. Ayrıca, H-ÜFE aylık olarak yüzde 1,63 artış gösterdi.

28.06.2024 10:09
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 84,60 arttı, aylık yüzde 1,63 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,77 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 82,54 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,54 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 86,31 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 84,16 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 75,43 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 89,92 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 89,27 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,29 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,29 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,45 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,50 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,68 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,61 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,45 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 84,60 Arttı - Son Dakika

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