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Hollanda, Çin'e ileri teknoloji çip makineleri ihracatını iptal etti - Son Dakika
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Hollanda, Çin'e ileri teknoloji çip makineleri ihracatını iptal etti

Hollanda hükümeti, ileri teknoloji çiplerin yapımında kullanılan fotolitografi makinelerinin Çin'e ihracat lisanslarını iptal etti. Hollandalı şirket ASML'nin açıklamasına göre, Çin'e yapılacak çip üretim ekipmanı ihracatına yönelik lisans kısmen iptal edildi. Bu iptal, 2023 yılında Çin'e gönderilecek olan NXT: 2050i ve NXT: 2100i litografi sistemlerini etkileyecek. ASML, iptalin finansal görünümü üzerinde önemli bir etki beklenmediğini belirtti. Hollanda'nın kısıtlamalarının amacı, Çin'in askeri kullanımını engellemek ve Hollanda'nın teknolojideki konumunu korumaktır.

Hollanda, Çin\'e ileri teknoloji çip makineleri ihracatını iptal etti
02.01.2024 - 17:11,
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Hollanda hükümetinin ileri teknoloji çiplerin yapımında kullanılan fotolitografi makinelerinin Çin'e ihracat lisanslarını iptal ettiği bildirildi.

Hollandalı şirket ASML'den yapılan açıklamada, ABD'nin ihracat kısıtlamalarının ardından Hollanda hükümetinin, şirketin Çin'e yapacağı bazı çip üretim ekipmanı ihracatına yönelik lisansın kısmen iptal edildiği belirtildi.

NXT: 2050i ve NXT: 2100i litografi sistemlerinin 2023 yılında Çin'e gönderilmesine ilişkin ihracat lisansının kısmen iptal edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu iptalin Çin'deki az sayıda müşteriyi etkileyeceği dile getirildi.

ASML, söz konusu iptalin şirketin 2023 için finansal görünümü üzerinde önemli bir etki beklemediğini de duyurdu.

Açıklamada, "ASML, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ihracat kontrol mevzuatı da dahil yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder." denildi.

Çin, son yıllarda Tayvan ve Güney Kore'den sonra ASML'nin üçüncü büyük pazarı haline gelirken, Hollandalı şirket 2023'ün üçüncü çeyreğinde satışların önemli bir kısmını Çin'de gerçekleştirmişti.

ABD, Pekin'in söz konusu teknolojiyi askeri amaçlarla kullandığı yönünde iddialarda bulunarak, Japonya ve Hollanda gibi ülkelerden çip teknolojisinde Pekin'e karşı kısıtlamalar talep etmişti.

Çin, ABD'yi diğer ülkeleri kendisine karşı teknoloji ablukası uygulamaya zorlamak için bahane kullanmakla eleştirmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Ocak 2023'te ABD'ye yaptığı ziyarette söz konusu kısıtlamalar gündeme gelmiş, ABD'nin Çin'e yapılacak teknoloji ihracatındaki kısıtlamalarına Hollanda ve Japonya'nın katılacağı belirtilmişti.

Hollanda hükümetine göre, söz konusu kısıtlamalarda amaç, Çin'in askeri kullanımını engellemek ve Hollanda'nın bu tür teknolojilerdeki konumunu korumak.

Kaynak: AA
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