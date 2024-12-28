Honaz'da Çiftçilere Ücretsiz Kiraz Fidanı Dağıtımı - Son Dakika
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Ekonomi

Honaz'da Çiftçilere Ücretsiz Kiraz Fidanı Dağıtımı

Honaz\'da Çiftçilere Ücretsiz Kiraz Fidanı Dağıtımı

Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, 10 bin adet ücretsiz kiraz fidanı dağıtacaklarını açıkladı. Bu destek ile kiraz üreticilerini desteklemeyi hedefliyor.

28.12.2024 08:55  Güncelleme: 08:56
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinin başında gelen Honaz'da çiftçilere 10 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yapacaklarını müjdeledi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, yılda yaklaşık 17 bin ton kiraz ihracatı yapan Honazlı çiftçilere önemli bir müjde verdi. Başkan Kepenek, Honaz'da kiraz üretimini ve üreticisini desteklemek amacıyla ücretsiz olarak 10 bin adet kiraz fidanı dağıtacaklarını açıkladı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Honazlı üreticilerimiz yılda yaklaşık 17 bin ton ihracata kiraz gönderiyor. Honaz Belediyesi olarak kiraz üretimini ve üreticisini desteklemek amacıyla ücretsiz 10 bin adet kiraz fidanı dağıtacağız. Kiraz üreticilerimizin bu destekten faydalanabilmeleri için 10 bin metrekareye kadar kiraz bahçesi bulunması, 2025 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinin güncel olması, fidan dikilecek alanın tapu sahibine ait olması ve Honaz Belediyesine sulama suyu borcu bulunmaması gerekmektedir. Başvurular 15 Ocak 2025'e kadar Honaz Belediyesinden şahsen yapılacaktır. Ön başvurular başlamıştır. Bu desteğin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Honaz'da Çiftçilere Ücretsiz Kiraz Fidanı Dağıtımı - Son Dakika

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