Denizli'nin Honaz ilçesinde yaklaşık 13 bin dekar alanda üretimi yapılan Trabzon hurmasında bu yıl 15-20 bin ton rekolte bekleniyor. Ancak yağışlı hava nedeniyle kurutulan ürünlerde yaşanan çürüme üreticileri mağdur etti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde Trabzon hurmsı hasat sezonu başladı. İlçede yaklaşık 13 bin dekar alanda üretimi yapılan hurmada bu yıl rekoltenin 15-20 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen yıl kilogramı 45-50 lira arasında alıcı bulan yaş Trabzon hurmasının fiyatı, bu yıl 10-15 lira seviyelerine kadar geriledi. Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, ilçenin Trabzon hurması kurutma üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu belirterek, bu yıl yağışlı ve nemli hava şartlarının kurutma sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti. Nem nedeniyle kurutulan Trabzon hurmalarında çürüme ve kararma meydana geldiğini kaydeden Yelek, geçen yıl kilogramı 350 lira seviyelerinde satılan kuru Trabzon hurmasına bu yıl alıcı bulunamadığını söyledi.

Geçen yıl yaşanan don nedeniyle rekoltenin düşük kaldığını ancak fiyatların üreticiyi memnun ettiğini belirten Hasan Yelek, bu yıl yüksek rekolteye rağmen fiyatların beklentilerin çok altında kaldığını dile getirdi. Üreticilerin ürünlerini toplamakta dahi zorlandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "Bu yıl rekolte yüksek ancak fiyatlar çok düşük. Üreticimiz ürününü satacak alıcı bulamıyor. Yaşanan yağışlar nedeniyle kurutulan Trabzon hurmlarının büyük bölümü çürüdü ve siyahlaştı" dedi.