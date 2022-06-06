Honazlı kirazcılar, Başkan Kepenek'in seçim vaadini yerine geçirmesini bekliyor - Son Dakika
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Honazlı kirazcılar, Başkan Kepenek'in seçim vaadini yerine geçirmesini bekliyor

06.06.2022 14:49
Honazlı kirazcılar, Başkan Kepenek'in seçim vaadini yerine geçirmesini bekliyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde zor günler geçiren kiraz üreticileri, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in seçim döneminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte verdiği vaadini yerine getirmesini bekliyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde zor günler geçiren kiraz üreticileri, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in seçim döneminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte verdiği vaadini yerine getirmesini bekliyor.

Denizli'nin kirazıyla ünlü Honaz ilçesinde fiyatlarının olumsuz şekilde düşmesiyle zor günler geçiren çiftçiler, fiyatların olumsuz seyri ve kiraz piyasasında yaşanan dalmalardan korunmaya çalışıyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Honaz Ziraat Odasını göreve davet eden çiftçiler, üreticinin korunması için çiftçi ile tüccar arasında köprü oluşturulmasını talep ediyor. Zor günler geçiren çiftçiler, mağduriyetlerinin daha da artmaması için Başkan Kepenk'in göreve seçildiği seçim meydanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte verdiği vaadini yerine getirmesini bekliyor.

Honaz'da Başkan Kepenek'in göreve seçildiği 2019 yılındaki yenileme seçimi öncesi ilçeyi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Honaz, dünyanın en kaliteli kirazını üreten bir memleket. Size şunu söylüyorum. Sevgili Yüksel başkanım başkan seçildiğinde Honaz, İzmir'in bir ilçesi gibi, biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl Seferihisar'da mandalinayı dünya markası yaptıysak Honaz'ın kirazını da dünya markası yapacağız. Honazlı üretici kardeşim bilsin ki; ürettiği kiraz asla elinde kalmayacak. Gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz satın alacağız. Tarım ürününün işlenerek bir sanayi ürünü haline getirilmesinde çok büyük fayda var. Tarım ürününü işlerseniz, onu sanayi ürünü haline getirirseniz katma değerini büyütüyorsunuz, rekabet gücünü artırıyorsunuz, pazarlama kabiliyetini artırıyorsunuz. Onun için bu topraklarda üretilen neyiniz varsa, biliyorum cennet elmanız var, domatesiniz var, bunları mutlaka işleyeceğiz ve pazarlayacağız" demişti. - DENİZLİ

Honazlı kirazcılar, Başkan Kepenek'in seçim vaadini yerine geçirmesini bekliyor
Honazlı kirazcılar, Başkan Kepenek'in seçim vaadini yerine geçirmesini bekliyor
Honazlı kirazcılar, Başkan Kepenek'in seçim vaadini yerine geçirmesini bekliyor

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Kaynak: İHA

Yüksel Kepenek, Tunç Soyer, Denizli, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honazlı kirazcılar, Başkan Kepenek'in seçim vaadini yerine geçirmesini bekliyor - Son Dakika

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