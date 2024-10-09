Honda 0 Serisi Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Honda 0 Serisi Tanıtıldı

Honda 0 Serisi Tanıtıldı

Honda, 0 serisi araçlarını 2030'a kadar tanıtmayı hedefliyor; yeni teknolojiler vurgulandı.

09.10.2024 10:47
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Honda 0 serisindeki güncel gelişmeler Japonya'da gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Honda 0 Teknoloji Toplantısı"nda yeni teknolojiler ve 0 serisine dair yaklaşımlar açıklanırken Honda'nın elektrifikasyon ile ilgili küresel vizyonu vurgulandı. Karbon nötr hedefi kapsamında Honda, 2030'a kadar küçük, orta ve büyük boyutlu olmak üzere toplam yedi adet Honda 0 serisi modelini satışa sunmayı hedefliyor.

Honda 0 serisiyle ilgili ilk önemli adımı, bu yılın başında gerçekleştirilen CES 2024'te "Saloon" ve "Space-Hub" isimli iki konsept modelini tanıtarak attı. Serinin ilk seri üretim modelinin 2026'da satışa sunulması planlanırken, modelin tasarımının konsepte benzer olacağı ve serinin amiral gemisi olarak öne çıkacağı belirtiliyor. Ocak ayında Amerika'da gerçekleşecek CES 2025'te ise Japonya'daki toplantıda tanıtılan teknolojilerin yer alacağı yeni bir "Honda 0 serisi" modelinin tanıtılması planlanıyor.

İnsan odaklı yaklaşımı temel alan Honda 0 Serisi, "İnce, Hafif ve Bilge" prensibi ile "Sıfır" felsefesi esasına dayanarak tasarlanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, sanatsal tasarım, gelişmiş sürüş destek sistemleri (AD/ADAS), Nesnelerin İnterneti (IoT) ile araç içi yaşam alanı, sürüş keyfi ve elektrik verimliliği olmak üzere beş temel değeri kapsıyor.

Honda 0 Serisi'ndeki yeni nesil teknolojiler

Honda, "ince" prensibi, alçak profilli ve kısa çıkıntılara sahip tasarımlar kullanarak araçları hem estetik hem de daha konforlu hale getirmeyi amaçlarken, "hafif" prensibiyle daha dinamik bir sürüş deneyimi sunmayı ve elektrik verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda Honda, ultra yüksek dayanımlı çelik kullanarak yeni bir elektrikli araç platformunu hayata geçirdi.

Kompakt e-Aks ve ince batarya paketiyle birleşen bu yapı, araç içi alanın daha verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Bu platform, ince batarya paketi ve kompakt e-Aks ile birleşerek, aracın ağırlık merkezini düşürüp dengeli ve dinamik bir sürüş sağlıyor. Yüzde 40 küçültülen e-Aks, daha kompakt bir yerleşim sunarak kabin alanını genişletiyor.

Öte yandan Honda'nın geliştirdiği aktif aerodinamik sistem, aracın hızına göre ön aero deflektörünü devreye sokarak hava direncini azaltıyor. Özellikle SUV gibi yüksek yapılı araçlarda enerji verimliliğini artıran bu yeni teknoloji, düz yolda da yüksek stabilite sağlıyor. Aynı zamanda Honda'nın yeni gövde rijitliği yönetimi ile virajlarda araç üzerindeki yük dağılımı optimize edilerek yol tutuşu ve sürüş keyfi artıyor.

Farklı araç modelleri için esnek bir üretim süreci sunuluyor

Honda, elektrikli araç üretiminde ileri üretim teknolojileriyle de öne çıkıyor. Batarya gövdelerinin üretiminde kullanılan yeni döküm teknolojisi sayesinde, parça sayısının önemli ölçüde azaltılması planlanırken bu hamlenin üretim verimliliğini artırması amaçlanıyor. Böylelikle, farklı araç modelleri için esnek bir üretim süreci sunuluyor. Araç gövdesini hafifletmek için dünyanın ilk CDC birleştirme (metal kaplama) teknolojisini kullanan Honda, yüksek dayanımlı malzemelerle aracın ağırlığını azaltırken aynı zamanda güvenlik performansını artırıyor.

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen bu teknoloji sayesinde elektrikli araçların verimliliği yükseltilerek daha hafif ve dayanıklı araçlar üretilmesine olanak sağlanıyor. Ek olarak batarya paketlerinin montaj hattında kullanılan esnek hücre üretim sistemi, otomatik yönlendirmeli araçlar ile çalışarak üretim süreçlerini daha esnek hale getiriyor.

Güvenli bir mobilite deneyimi

Honda'nın "bilge" prensibi doğrultusunda, gelişmiş sürüş destek sistemleri (AD/ADAS), yeni nesil teknolojilere odaklanarak sürücülere güvenli ve sorunsuz bir mobilite deneyimi sunmayı amaçlıyor. Honda "SENSING Elite" donanıma sahip Legend modeli, seviye 3 otonom sürüş özellikleri ile 2021'de satışa sunulmuştu.

Honda 0 serisindeki seri üretim modeller de otonom sürüş özelliklerine sahip olacak ve otonom sürüş teknolojisini kablosuz güncellemelerle geliştirecek. Honda, uzun vadede bilgi birikimi ve tüketici deneyimleri ile akıllı teknolojileri geliştirerek yazılım tanımlı araçlar (SDV) üretmeyi hedefliyor. Yeni nesil araçlar, her müşteri için kişiselleştirilmiş çözümler sunarak kendilerini daha akıllı hale getirecek.

Honda, otomatik sürüş teknolojisini geliştirerek sürüş keyfini artırmayı ve enerji yönetimini optimize etmeyi hedefliyor. Gelecek nesil elektrikli araçlar, entegre sistemler ile sürücü ve araç arasında güçlü bir bağlantı kuracak, üç boyutlu sensörleri sayesinde daha kontrollü sürüş deneyimi sunulacak.

Honda 0 Serisi, batarya ve termal yönetim teknolojilerini birleştirerek konforlu bir kabin ve pratik bir menzil de sağlayacak. Son olarak Honda, dijital kullanıcı deneyimi (UX) geliştirerek kullanıcı stresini azaltmayı ve araç içi keyfi artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Japonya, Ekonomi, Honda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honda 0 Serisi Tanıtıldı - Son Dakika

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