Honda'nın Yenilenen Motosikletleri Türkiye'de Satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Honda'nın Yenilenen Motosikletleri Türkiye'de Satışta

Honda, XL750 Transalp, NC750X ve X-ADV modellerini yeni özellikler ve renk seçenekleriyle tanıttı.

19.04.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honda'nın yenilenen motosiklet modelleri XL750 Transalp, NC750X ve X-ADV, farklı renk seçenekleri ve yeni teknik donanımlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 750 santimetreküp hacimli motora sahip modeller, hem şehir içi kullanım hem de uzun yol ve arazi koşulları için tasarlandı.

XL750 Transalp, çift LED projektörlü farlara sahip yeni ön cephe ve geliştirilen DurabioTM ön vizörüyle dikkati çekiyor. Önceki versiyonda olduğu gibi sekiz supaplı paralel iki silindirli motor, 67,5 kilovat güç ve 75 Nm tork üretiyor. Dört standart sürüş modunun yanı sıra kullanıcı tanımlı mod ve beş aşamalı Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) sistemiyle donatılan modelde, motor freni ve güç seviyesi üç kademede ayarlanabiliyor.

Yeni TFT ekran, Honda RoadSync bağlantısı ve USB soketi gibi özelliklerle desteklenen Transalp, 100 kilometrede ortalama 3,6 litre yakıt tüketimiyle 390 kilometre menzil sunuyor. Beyaz, siyah ve gri olmak üzere üç renk seçeneği bulunan model 752 bin 750 liradan satışa sunuldu.

NC750X modeli de çift ön disk fren ve yenilenen tasarımıyla öne çıkarken aynı zamanda renkli Durabio kullanılan ilk Honda motosikleti olarak öne çıkıyor. İyileştirilen 5 inçlik renkli TFT ekran, sol gidondaki içten aydınlatmalı dört yönlü anahtar aracılığıyla Honda RoadSync üzerinden akıllı telefon bağlantısına olanak tanıyor.

Toplam 23 litre hacimli bir depolama alanına sahip olan model, 745 santimetreküplük çift silindirli motor 58,5 beygir güç ve 69 Nm tork üretiyor.

Euro 5+ uyumlu model 14,1 litre yakıt deposuyla 375 kilometre menzile ulaşabiliyor. Üç hazır ve iki kişiselleştirilebilir sürüş modu ile üç kademeli HSTC sistemi bulunan model, hem manuel hem Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) seçeneği ile satışa sunuluyor.

Haki, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip modelin manuel versiyonu 650 bin lira ve DCT versiyonu 695 bin lira fiyatıyla satışa sunuldu.

Honda'nın İtalya'da geliştirilen X-ADV modeli, yeni tasarımı ve fonksiyonel detaylarıyla dikkat çekiyor. Çift LED farlar, hız sabitleme sistemi ve yeni ayarlanabilir ön vizör gibi özelliklerle donatılan modelde sele altı 22 litrelik saklama alanı ve USB-C soketi de bulunuyor. 58,5 beygir güç ve 69 Nm tork üreten motoru ile Euro 5+ normlarına uygun olan X-ADV, dört farklı sürüş modu ve kişiselleştirilebilir kullanıcı modu sunuyor.

Üç kademeli HSTC sistemi ve optimize edilen DCT ile donatılan model, 3,6 litre/100 kilometre tüketimle 360 kilometre üzerinde menzil sağlıyor. Siyah, beyaz, gri ve özel seri sarı olmak üzere dört renk seçeneği bulunan X-ADV, 893 bin lira fiyatla satışa sunuldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Motosiklet, Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Honda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honda'nın Yenilenen Motosikletleri Türkiye'de Satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası “fahiş fiyat“ girişimlerini mercek altına aldı Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası "fahiş fiyat" girişimlerini mercek altına aldı
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Devrek Belediyesi’ne usulsüzlük operasyonu CHP’li eski başkan gözaltına alındı Devrek Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! CHP'li eski başkan gözaltına alındı
Messi’den MLS’e transfer kuralı değişikliği önerisi Messi'den MLS'e transfer kuralı değişikliği önerisi
Takımları geri düşünce dışarı çıkan taraftarlar dakikalar içerisinde neye uğradığını şaşırdı Takımları geri düşünce dışarı çıkan taraftarlar dakikalar içerisinde neye uğradığını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır
Maç anlatırken kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan görevine geri döndü Maç anlatırken kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan görevine geri döndü
Ukrayna ve Rusya Cenaze Değişimi Yaptı Ukrayna ve Rusya Cenaze Değişimi Yaptı
Diyanet’in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi
İmzaların atılması an meselesi Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz anlaştı İmzaların atılması an meselesi! Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz anlaştı
Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası?

15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
18:21 Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
18:10 Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:37 Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:26 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
17:09 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
17:00 Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 15:53:17. #7.12#
SON DAKİKA: Honda'nın Yenilenen Motosikletleri Türkiye'de Satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement