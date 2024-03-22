Honduras Büyükelçisi Türkiye ile Yatırım ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Honduras Büyükelçisi Türkiye ile Yatırım ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Honduras Büyükelçisi Türkiye ile Yatırım ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek, Türkiye ile inşaat, demir-çelik ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve ticari işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

22.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Büyükelçi Chinchilla, Türkiye ile inşaat, demir-çelik ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve ticari işbirliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "Yatırıma ihtiyacımız var" dedi.

Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla, Honduras'ın Ankara Fahri Konsolosu olan eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı ile birlikte ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari iş birliğini geliştirme konusunda yapılabilecek çalışmaları ele aldı. Ziyareti hakkında bilgi veren Büyükelçi Chinchilla, 10 milyon nüfuslu Honduras'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Xiomara Castro'nun seçilmesinden bu yana ülkelerine uluslararası arenada saygın bir yer kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız beni bu yüzden gönderdi. Yatırıma ihtiyacımız var" dedi.

Honduras'ın dış ticaretinde kahvenin önemli bir yeri olduğunu belirten Büyükelçi Chinchilla, küresel ısınma nedeniyle Panama Kanalı'nda yaşanan kuraklığa karşı alternatif çözümler arandığını, bunlardan birinin de Honduras'tan geçen demiryolu ağı olduğunu ifade etti. Büyükelçi, Türkiye ile inşaat, demir-çelik ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve ticari işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

ATO Başkanı Baran, Honduras ile coğrafi uzaklık ve birbirini yeterince tanımama nedenleriyle ticari ilişkilerin yeterince geliştirilemediğini ancak bu durumun Türkiye'nin Orta Amerika Entegrasyon Sistemi'ne 2015 yılında bölge dışı gözlemci üye olması ile değişmeye başladığını dile getirdi. Honduras'ın Türkiye'nin Orta Amerika'daki dördüncü ticaret ortağı olduğunu bildiren Baran, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini söyledi.

"Honduras'ın 25 milyar dolarlık dış ticareti içerisinde ülkemizle yapılan 42 milyon dolarlık ticaret çok düşük bir seviye"

Türkiye'nin demir çelik üretiminde Avrupa 2'ncisi ve dünya 7'incisi olduğuna dikkat çeken Baran, "Honduras'ın 25 milyar dolarlık dış ticareti içerisinde ülkemizle yapılan 42 milyon dolarlık ticaret çok düşük bir seviye. Bu rakamı yükseltmek için elimizden gelen gayreti sarf etmeye hazırız. Her iki üyenin menfaatleri doğrultusunda ilişkilerimizin gelişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Savunma sanayii ve demir çelik alanlarında çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren firma temsilcilerinin Honduras ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşlerini paylaştığı toplantıda Honduras Fahri Konsolosu Bülent Akarcalı da, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akarcalı, iki ülke arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın mevcut ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Honduras Büyükelçisi Türkiye ile Yatırım ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İstiyor - Son Dakika

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