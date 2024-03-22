Honduras Büyükelçisi Türkiye ile Yatırım ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Büyükelçi Chinchilla, Türkiye ile inşaat, demir-çelik ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve ticari işbirliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "Yatırıma ihtiyacımız var" dedi.
Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla, Honduras'ın Ankara Fahri Konsolosu olan eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı ile birlikte ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari iş birliğini geliştirme konusunda yapılabilecek çalışmaları ele aldı. Ziyareti hakkında bilgi veren Büyükelçi Chinchilla, 10 milyon nüfuslu Honduras'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Xiomara Castro'nun seçilmesinden bu yana ülkelerine uluslararası arenada saygın bir yer kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız beni bu yüzden gönderdi. Yatırıma ihtiyacımız var" dedi.
Honduras'ın dış ticaretinde kahvenin önemli bir yeri olduğunu belirten Büyükelçi Chinchilla, küresel ısınma nedeniyle Panama Kanalı'nda yaşanan kuraklığa karşı alternatif çözümler arandığını, bunlardan birinin de Honduras'tan geçen demiryolu ağı olduğunu ifade etti. Büyükelçi, Türkiye ile inşaat, demir-çelik ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve ticari işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.
ATO Başkanı Baran, Honduras ile coğrafi uzaklık ve birbirini yeterince tanımama nedenleriyle ticari ilişkilerin yeterince geliştirilemediğini ancak bu durumun Türkiye'nin Orta Amerika Entegrasyon Sistemi'ne 2015 yılında bölge dışı gözlemci üye olması ile değişmeye başladığını dile getirdi. Honduras'ın Türkiye'nin Orta Amerika'daki dördüncü ticaret ortağı olduğunu bildiren Baran, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini söyledi.
"Honduras'ın 25 milyar dolarlık dış ticareti içerisinde ülkemizle yapılan 42 milyon dolarlık ticaret çok düşük bir seviye"
Türkiye'nin demir çelik üretiminde Avrupa 2'ncisi ve dünya 7'incisi olduğuna dikkat çeken Baran, "Honduras'ın 25 milyar dolarlık dış ticareti içerisinde ülkemizle yapılan 42 milyon dolarlık ticaret çok düşük bir seviye. Bu rakamı yükseltmek için elimizden gelen gayreti sarf etmeye hazırız. Her iki üyenin menfaatleri doğrultusunda ilişkilerimizin gelişeceğine inanıyorum" diye konuştu.
Savunma sanayii ve demir çelik alanlarında çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren firma temsilcilerinin Honduras ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşlerini paylaştığı toplantıda Honduras Fahri Konsolosu Bülent Akarcalı da, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akarcalı, iki ülke arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın mevcut ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Honduras Büyükelçisi Türkiye ile Yatırım ve Ticari İşbirliğini Geliştirmek İstiyor - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının yörelerini geliştirmek için çalıştığını ve halkın güveninin bir ikramı olduğunu söyledi. Ersoy, Antalya için yapılacak projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve Antalya'yı daha gelişmiş, müreffeh, güvenli ve huzurlu kılmayı hedeflediklerini vurguladı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Dicle Elektrik, Mardin'de buğday ekili tarlayı kaçak elektrik ile yeraltından çektiği kaynak su ile sulayan çiftçi hakkında yasal işlem başlattı. Şirket, kaçak tüketim ile ilgili adli ve idari işlemleri yapacaklarını belirtti.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Ulu Cami önünde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın ve Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil de katılarak vatandaşlara fidan dağıttı. Dingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikimine teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti ve Kütahya genelinde 2 milyon fidanın dikileceğini söyledi. Etkinlikte toplamda 4 bin 343 fidan dağıtıldı.
Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında semt pazarı esnafının taleplerini dinledi ve kapalı pazar yeri yapılması için çalışacaklarını belirtti.
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor. İstanbul'da ortalama fiyat 42,98 liradan 41,98 liraya, Ankara'da 43,82 liradan 42,82 liraya, İzmir'de ise 44,04 liradan 43,04 liraya düşecek.
Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ve diğer kooperatifler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ve veda ziyaretinde bulundu. Kooperatif başkanları, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda yaptığı hizmetler ve katkılar için teşekkür etti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Çataklı çiftçilere 4 bin kiraz ve 500 vişne olmak üzere 4 bin 500 adet meyve fidanı bedelsiz olarak dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pamuk üretiminde mazot ve gübre desteklemelerinin bu gün çiftçilerin hesabına yatırılacağını söyledi. Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 22 yıldaki gelişimini aktardı. Türkiye ekonomisinin dünyada 11'inci sırada olduğunu vurgulayan Yumaklı, suyun verimli kullanılması konusunda da çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?