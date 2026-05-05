Hong Kong Ekonomisi Yüzde 5,9 Büyüdü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,9 büyüyerek 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek büyümeyi kaydetti.

Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, bölge ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 büyüdü.

Söz konusu dönemde, bölgenin gayrisafi hasılasındaki artış 2025'in son çeyreğindeki yüzde 4'lük artışın üzerine çıkarak, 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oldu.

Hong Kong ekonomisi, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji maliyetleri ve ekonomik belirsizliklere karşın yüksek ihracat performansı ve kamu harcamaları ile bireysel tüketimdeki artış sayesinde güçlü büyüme gösterdi.

Bu dönemde ihracat yüzde 23,8, kamu harcamaları yüzde 2,9 ve tüketici harcamaları yüzde 5 arttı.

Büyüme performansında, başta Çin ana karasından olmak üzere bölgeye dışarıdan ziyaretçi sayısında kaydedilen artış da etkili oldu.

Hong Kong ekonomisi 2025 yılı genelinde yüzde 3,5 büyüme kaydetmişti.