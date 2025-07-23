HONOR 400 Serisi'ne Ödül

HONOR'ın 400 Serisi akıllı telefonları, küresel teknoloji yayın organları Android Central ve Trusted Reviews tarafından "Tavsiye Edilen Ürün" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, birçok özelliğiyle öne çıkan seri, orta segmentteki başarısını ödüllerle taçlandırdı.

HONOR'ın 400 Serisi, Android Central ve Trusted Reviews tarafından "Tavsiye Edilen Ürün" ödülünü kazandı. HONOR 400 modelini "orta segmentte tasarımıyla öne çıkan en iyi cihazlar" arasında gösteren Android Central, modelin portre çekim performansından övgüyle bahsetti. HONOR 400 Pro ise Trusted Reviews tarafından ergonomik tasarımı, güçlü işlemcisi ve enerji verimliliğiyle segmentinin öne çıkan modellerinden birisi olarak değerlendirildi.

Seri, 200 megapiksel yapay zeka destekli ana kamera, uzun pil ömrü, hızlı şarj desteği ve 6 yıl Android OS güncelleme garantisi gibi özellikler sunuyor.

Ödüllü tasarımı, kamera teknolojileri ve yazılım gücüyle akıllı telefon dünyasında dikkati çeken seri, tanıtımının ardından ilk haftalarda hem küreselde hem Türkiye'de yüksek satış rakamlarına da ulaştı.