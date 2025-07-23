HONOR 400 Serisi'ne Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

HONOR 400 Serisi'ne Ödül

23.07.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HONOR 400 Serisi, Android Central ve Trusted Reviews'den 'Tavsiye Edilen Ürün' ödülü aldı.

HONOR'ın 400 Serisi akıllı telefonları, küresel teknoloji yayın organları Android Central ve Trusted Reviews tarafından "Tavsiye Edilen Ürün" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, birçok özelliğiyle öne çıkan seri, orta segmentteki başarısını ödüllerle taçlandırdı.

HONOR'ın 400 Serisi, Android Central ve Trusted Reviews tarafından "Tavsiye Edilen Ürün" ödülünü kazandı. HONOR 400 modelini "orta segmentte tasarımıyla öne çıkan en iyi cihazlar" arasında gösteren Android Central, modelin portre çekim performansından övgüyle bahsetti. HONOR 400 Pro ise Trusted Reviews tarafından ergonomik tasarımı, güçlü işlemcisi ve enerji verimliliğiyle segmentinin öne çıkan modellerinden birisi olarak değerlendirildi.

Seri, 200 megapiksel yapay zeka destekli ana kamera, uzun pil ömrü, hızlı şarj desteği ve 6 yıl Android OS güncelleme garantisi gibi özellikler sunuyor.

Ödüllü tasarımı, kamera teknolojileri ve yazılım gücüyle akıllı telefon dünyasında dikkati çeken seri, tanıtımının ardından ilk haftalarda hem küreselde hem Türkiye'de yüksek satış rakamlarına da ulaştı.

Kaynak: AA

Akıllı Telefon, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HONOR 400 Serisi'ne Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
İsrail ile Suriye masaya oturuyor İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
21:28
Laziolu futbolcu Vecino’ya kötü haber Kamptayken evini soydular
Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 17:12:51. #7.12#
SON DAKİKA: HONOR 400 Serisi'ne Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.