Huawei Cloud Summit Türkiye'de Yapay Zeka Çözümleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Huawei Cloud Summit Türkiye'de Yapay Zeka Çözümleri Tanıtıldı

Huawei Cloud, İstanbul'da dijital dönüşüm ve bulut teknolojileri üzerine çözümlerini tanıttı.

11.10.2024 12:16
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Huawei Cloud, İstanbul'da düzenlediği Huawei Cloud Summit Türkiye etkinliğinde, yapay zeka odaklı bulut çözümlerini tanıttı.

Geçen yıl resmi olarak Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan Huawei Cloud, İstanbul'da düzenlenen Huawei Cloud Summit Türkiye etkinliğinde kamu yetkilileri, iş dünyasının önemli şirketlerinin yöneticileri ve ekosistem iş ortakları bir araya geldi.

Etkinlikte, Türkiye'nin dijital geleceği ve endüstriyel dönüşümü için Huawei Cloud'un sunduğu çözümler paylaşıldı.

Fuaye alanında kurulan stantlarda Huawei Cloud çözüm ortakları, projelerini ve uygulamalarını katılımcılara tanıttı.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'deki dijitalleşme sürecinde bulut teknolojilerinin önemine değinerek, bakanlık olarak dijital dönüşüm destek programını başlattıklarını, bu sürecin girişimcilerinin küresel rekabet gücünün artması için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Huawei Cloud'un bu alandaki yatırımlarını takdirle karşıladıklarını belirten Dönmez, "Türkiye teknolojik açıdan önemli bir sıçramanın eşiğinde. Bu kapsamda Huawei gibi önemli şirketlerin bizimle işbirliği içinde olması son derece önemli." ifadesini kullandı.

Bulut bilişimin maliyet etkinliği ve verimlilik açısından sunduğu avantajların, tarımdan inşaata, ulaşımdan sanayine kadar birçok sektörde önemli dönüşümler yarattığını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Huawei Cloud'un, veri, yapay zeka ve genel bulut genelinde 110'dan fazla bulut hizmetinin yanı sıra ve 300'den fazla AR-GE mühendisini istihdam ederek, girişimcilerimize ve farklı ölçekteki pek çok firmamıza çözüm, satış ve iş ortakları geliştirdiğini gördüğümüzü ve yakinen takip etmekte olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu girişimin Huawei'nin liderliğinde Türkiye'nin endüstrisinin, endüstri 4.0 dönüşümüne, yerli ve milli dijitalleşmeye, yeşil dönüşüme, enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao bulut hizmetlerinin Türkiye'deki işletmeler için fırsatlar sunduğunu belirterek, "Türkiye'de dijital dönüşümde müşterilerimize yenilikçi ürünler, kapsamlı çözümler ve güvenilir hizmetler sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Yerel bulut servisleriyle Türk müşterilerin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verdiklerini aktaran Tao, "Huawei Cloud'un sunduğu yenilikler sayesinde Türkiye'de birçok farklı sektörde faaliyet gösteren öncü şirketin bulut çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz." dedi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Kılınç da KOSGEB olarak dijital dönüşüm, ikiz dönüşüm süreçlerine önem verdiklerini ve KOBİ'leri desteklidiklerini vurgulayarak, "KOBİ'lerimizin dijital dönüşümünde önemli bir mihenk taşı olan bulut bilişim teknolojilerini Türkiye'de açtığı bulut merkeziyle ve AR-GE mühendisleriyle hayata geçirdiği için de Huawei'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Huawei Cloud CTO'su Bruno Zhang ise Huawei Cloud olarak, yapay zeka ile bulut hizmetlerini bir araya getirerek Türkiye'nin dijital atılımını hızlandırdıklarını ve bulutun sunduğu potansiyelin tamamını Türk şirketlerinin hizmetine sunmak için çalıştıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından konuşmacılara plaket takdim edildi.

Etkinlik, Huawei Cloud yöneticileri ve iş ortakları yöneticilerinin katıldığı bir dizi toplantı ve panelle gün boyu devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Huawei Cloud Summit Türkiye'de Yapay Zeka Çözümleri Tanıtıldı - Son Dakika

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