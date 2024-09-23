Huawei Connect 2024\'te Dijital Dönüşüm Tartışıldı

Ekonomi

Huawei Connect 2024 etkinliğinde şirketin '"Tüm Zeka Stratejisi" çerçevesinde, yapay zeka ve dijital dönüşüm çözümlerinin geleceği tartışıldı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Şanghay'da "Zekayı Güçlendirmek" teması altında düzenlenen etkinlikte, dünya çapındaki teknoloji uzmanları, iş dünyası liderleri, iş ortakları ve geliştiriciler, yapay zeka ve dijitalleşmenin endüstriler üzerindeki dönüştürücü etkisini tartışmak için bir araya geldi.

Etkinlikte, Huawei'in "Tüm Zeka Stratejisi" ve bu stratejinin küresel dijital dönüşüm sürecine olan etkileri ele alındı. Üç gün süren etkinlik boyunca, Huawei'in farklı endüstrilerde yönelik yapay zeka çözümleri, endüstriyel dijitalleşmenin başarı hikayeleri ve yeni nesil dijitalleşme çözümleri paylaşıldı.

Huawei'in, enerji, sağlık, otomotiv, demir-çelik ve eğitim gibi çeşitli sektörlerde sunduğu yapay zeka çözümleri de etkinlikte paylaşılan temel konular arasında bulunuyor. Özellikle enerji sektöründe kullanılan yapay zeka destekli çözümler verimlilik artışı sağlarken, güvenlik standartlarını da iyileştiriyor. Bu çözümler, yalnızca enerji ve demir-çelik endüstrilerinde değil, ulaşım ve otomotiv gibi birçok farklı sektörde uygulanabilir nitelikte olması özellikleriyke öne çıkıyor.

Huawei, Global Dijitalleşme Endeksi'ni de bu etkinlikte açıkladı. Bu endeks, küresel dijitalleşme süreçlerinin karşılaştırmalı analizini gerçekleştirerek, ülkelerin dijital ekonomi stratejilerine rehberlik etmeyi amaçlıyor. Endeks ile birlikte Huawei, 10 yeni dijital ve zeka çözümünü de tanıtarak dijital dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacak yenilikçi teknolojileri sundu.

Sürdürülebilir hesaplama çözümleri geliştirmek, yapay zeka destekli bulut hizmetleri sağlamak, otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek, dijitalleşme sürecine katkıda bulunacak bulut ve veri yönetim sistemlerini entegre etmek ve endüstriyel süreçlerde yapay zekayı yaygınlaştırmak, Huawei'in temel hedefleri arasında yer alıyor.

Huawei Connect ödül töreninde ise dijital dönüşümde öne çıkan iş ortaklarına 14 kategoride 90 ödül verildi.

Etkinliğin son gününde ise Huawei, iş ortakları ile yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek, dijital ve akıllı dönüşümün sunduğu fırsatları ele aldı. Bu toplantılara Koçsistem, Linewell ve Neuxnet gibi önemli iş ortakları katılarak, işbirliği fırsatları ve dijitalleşme süreçleri üzerine yapılan kapsamlı tartışmalara katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Başkan Yardımcısı ve Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Eric Xu, Huawei'in 2023'te başlattığı "Tüm Zeka Stratejisi" ile yapay zekanın her alana entegre edilmesini hedeflediklerini belirterek, bu stratejinin yapay zeka ve dijitalleşme süreçlerini hızlandıracağını ifade etti.

Yapay zekanın, endüstrilerde hızla benimsenen en güçlü teknoloji haline geldiğini kaydeden Xu, "Gelecekte akıllı işletmeler, 'Uyumlu Kullanıcı Deneyimi', 'Otomatik Evrilen Ürünler', 'Otonom Operasyonlar', 'Gelişmiş İş Gücü', 'Tümüyle Bağlantılı Kaynaklar' ve 'AI-Natürel Altyapı' gibi altı temel özelliğe sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Xu, "'Tüm Zeka Stratejisi' kapsamında Huawei'in endüstrilere yeni fırsatlar sunduğunu, bu stratejinin yalnızca bugünün operasyonlarını değil, geleceğin iş modellerini de dönüştüreceğini bildirdi.

Özellikle Huawei'in AI-native altyapılar sunarak şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Xu, "AI-native altyapılar, sadece bugünkü zorlukları aşmayı değil, gelecekteki fırsatları da yakalamayı mümkün kılacak. Huawei Cloud'un Pangu modelleri de bu dönüşümde önemli bir yer tutuyor. Pangu modelleri ile sektöre özel yapay zeka çözümleri sunularak verimlilik artırılıyor ve dijitalleşme süreçleri hızlandırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Yönetim Kurulu İcra Direktörü ve ICT Altyapısı Yönetim Kurulu Başkanı David Wang da endüstriyel dijitalleşmenin hız kazandığını belirterek, Huawei'in bu alandaki stratejik çözümlerini anlattı.

Dijitalleşme artık tüm sektörlerde hızla ilerlediğini ve bu ilerlemenin her seviyede büyük fırsatlar yarattığını ifade eden Wang, Huawei'in geliştirdiği CANN 8.0, Ascend ve Kunpeng çözümlerinin, bulut bilişim ve yapay zeka destekli sistemlerde yarattığı etkiden bahsetti.

David Wang, bu ödül töreninde işbirliği ve süreç iyileştirmenin önemini vurgulayarak, dijital dönüşümde elde edilen başarılara dikkati çekti.

Wang, "Dijitalleşme sadece bugünün ekonomisini değil, geleceği de şekillendirecek. Huawei olarak iş ortaklarımızla birlikte bu süreçte öncü çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Huawei ICT Pazarlama Birimi Başkanı Jeffrey Zhou ise Huawei'in akıllı dünya keşiflerindeki son başarılarına ilişkin "Intelligent World 2030" ve "Striding Towards the Intelligent World" raporlarını sundu.

Zhou, dijital ekonomi çağında verinin, ekonomik büyüme için temel bir unsur olduğunu ve dijital altyapıdaki yeniliklerin veri arz ve talebini dengelemede hayati önem taşıdığını ve güçlü bir dijital temel oluşturmanın dijital ekonomiyi destekleyeceğini, yeşil enerjinin ise bu sürecin itici gücü olacağını ifade etti.