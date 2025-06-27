Huawei'den Yeni Sağlık Laboratuvarı - Son Dakika
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Ekonomi

Huawei'den Yeni Sağlık Laboratuvarı

Huawei\'den Yeni Sağlık Laboratuvarı
27.06.2025 10:52
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Huawei, Helsinki'de giyilebilir teknolojiler için yeni bir sağlık laboratuvarı kurdu.

Huawei, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de kurduğu yeni ve modern sağlık laboratuvarıyla giyilebilir teknolojiler alanında geliştirmeler gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, laboratuvar Huawei'nin akıllı saat ve bileklik gibi ürünlerinin sağlık ve spor takibi özelliklerini daha da iyileştirmek için en son teknolojileri kullanıyor.

Huawei, spor ve sağlık teknolojileri merkezinde karmaşık bilimsel verileri sade ve anlaşılır hale getirerek dijital sağlık takibini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda kullanıcıların kendi sağlıklarını daha etkin biçimde izleyebilmeleri amaçlanıyor.

Huawei'nin Çin'den sonra yurt dışında kurduğu ilk büyük sağlık merkezi olan laboratuvarda, Avrupa'nın 7 farklı ülkesinden gelen ve aralarında spor bilimcileri, fizyologlar, veri bilimcileri, mühendisler ve yapay zeka uzmanlarının da bulunduğu 25'ten fazla kişilik bir ekip çalışıyor.

Bu uzmanlar, farklı alanlardaki bilgilerini birleştirerek giyilebilir teknolojilerin daha akıllı ve kullanıcı dostu olması için ortak çaba gösteriyor.

Laboratuvarda, 20'den fazla farklı sporun yapılabileceği özel test alanları bulunuyor. Alanlar, gerçek hayattaki spor koşullarını birebir taklit etmek için tasarlanıyor. Böylece akıllı saatlerin, kontrollü bir ortamda test edilerek gerçek dünyada daha güvenilir sonuçlar vermesi hedefleniyor.

Merkezde yüzücülerin yerinde yüzmesini sağlayan özel bir havuz bulunuyor. Bu havuzun suyu, istenen hızda akıtılabiliyor. Bu sayede acemilerden profesyonel sporculara kadar herkes güvenle test edilebiliyor.

Burada toplanan veriler, saatlerin normal bir havuzda yüzerken yakılan kaloriyi veya kat edilen mesafeyi çok daha hassas bir şekilde ölçmesine olanak tanıyor.

Cihaz vücudun nasıl yorulduğu detaylıca incelebiliyor

Tesiste kayak sporu için de özel bir simülatör bulunuyor. Bu cihaz, hiç bitmeyen bir pistte kayak yapma hissi veriyor ve hızı ile eğimi ayarlanabiliyor. Bu sayede kayak sırasında hangi kasların ne kadar çalıştığı ve vücudun nasıl yorulduğu detaylıca incelenebiliyor. Bu bilgiler, gelecekte saatin kullanıcılarına "duruşunuzu düzeltin" veya "dinlenme zamanı geldi" gibi tavsiyeler vermesini sağlıyor.

Merkezde ayrıca, saatte 50 kilometre hıza ulaşabilen çok fonksiyonlu bir koşu bandı da bulunuyor. Bu bant, bisiklet ve tekerlekli sandalye gibi farklı sporlar için de kullanılabiliyor.

Bir diğer özel koşu bandı ise adımların nasıl atıldığını ve yere basarken oluşturulan dengeyi ölçerek, daha verimli koşulmasına ve olası sakatlanmaları önlenmesine yardımcı olacak basit ipuçları geliştirilmesine olanak tanıyor.

Laboratuvarda toplanan bu bilgiler, Huawei'nin akıllı saatlerinde ve bilekliklerinde kullandığı akıllı programları geliştirmek için kullanılıyor. Bu programlar, yapılan sporu analiz ederek kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunuyor.

Daha sağlıklı bir toplum hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor

Huawei saatleri, kullandığı teknoloji sayesinde sağlık kontrolünü anlık olarak takip etmeyi çok daha kolay ve güvenilir hale getiriyor. Koşu gibi sporlarda vücut duruşunu ve adımların simetrisini analiz eden küçük sensörler de bu laboratuvardaki araştırmaların doğrudan bir sonucu olarak geliştiriliyor ve herkesin kullanımına sunuluyor.

Huawei, Avrupa'daki üniversiteler ve sağlık kurumlarıyla yürüttüğü işbirlikleri kapsamında kalp ve damar hastalıklarının erken teşhisini hedefleyen "iCARE4CVD" projesinde yer alan tek giyilebilir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

Akıllı saatlerin sürekli ölçüm yapabilme yeteneği, doktor ziyaretlerinde fark edilemeyecek kadar küçük sağlık sinyallerinin bile yakalanmasına yardımcı olabiliyor. Şirket, tekerlekli sandalye kullananlar gibi engelli bireylerin de spor yaparken kendilerini daha iyi takip edebilmeleri için özel araştırmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Helsinki, Ekonomi, Sağlık, Huawei, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huawei'den Yeni Sağlık Laboratuvarı - Son Dakika

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