Huawei ekosisteminin kalbi P50 Pro - Son Dakika
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Huawei ekosisteminin kalbi P50 Pro

04.04.2022 16:26
Huawei ekosisteminin kalbi P50 Pro

Huawei, en son amiral gemisi telefonu Huawei P50 Pro'yu oluştururken tüm ekosistemi birleştiren bir cihaz üretti.

Huawei, en son amiral gemisi telefonu Huawei P50 Pro'yu oluştururken tüm ekosistemi birleştiren bir cihaz üretti.

Huawei açıklamasına göre, şirket mühendisleri Huawei P50 Pro'yu tasarlarken teknoloji, estetik ve akıllı fotoğrafçılığın mükemmel bir karışımını yaratmayı amaçladılar. Hepsi Süper Cihaz iş birliği sayesinde Huawei'nin sürekli büyüyen ekosistemine kolayca eklenmeye hazır.

Telefona entegre edilmiş bu özellik, Huawei ekosisteminin kalbi olarak hareket eden P50 Pro, sezgisel teknolojiyi tüketicilerin parmaklarının ucuna getirerek öncekiler arasında gerçek bir klasik olarak yerini alıyor.

EMUI 12 ile Huawei, birden fazla cihazı tek bir cihazı kontrol ediyormuş gibi kontrol etmeyi kolaylaştıran Süper Cihaz özelliğini sunuyor. Huawei kablosuz kulaklığınıza, akıllı hoparlörünüze, PC'nize veya tablete bağlanarak, Süper Cihaz sekmesindeki her şey tek bir ara yüzden kontrol edilebiliyor.

Denetim Masası'nı açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırmak yeterli oluyor. "Süper Cihaz" sekmesinde, akıllı telefon simgesi etrafında dönen yakındaki tüm güvenilir cihazların simgelerini görülüyor. Kullanıcının bağlanmak istediği cihazın simgesini akıllı telefon simgesine sürüklemesi yeterli oluyor, cihazlar otomatik olarak bağlanıyor.

Huawei P50 Pro'da yerleşik olarak bulunan Huawei Share, Huawei cihazları arasında anında dosya aktarımına izin veren bir EMUI özelliği. Büyük dosyalar bile iki Huawei telefon arasında kolaylıkla aktarılabileceği için, tek başına Bluetooth'a kıyasla daha uzun aktarım süresi sorunu çözüldüğü gibi veya dosyaları paylaşmak için üçüncü taraf bir uygulama yüklenmesi de gerekmiyor.

Huawei, ekosistemi Huawei MateBook serisine genişleterek sınırları zorladı ve Huawei P50 Pro ile MateBook serisi dizüstü bilgisayar arasındaki bağlantıyı mümkün kıldı. Bir PC dosyasını akıllı telefona göndermek için kullanıcılar PC'deki dosyaya sağ tıklayıp aktarımı başlatmak için ilgili eylemi seçebilirler.

18 bin 999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor

Huawei Share, Deeplink arasında paylaşım için de kullanılabiliyor. Uygulamalardaki bağlantılı sayfalara doğrudan ulaşmak için Huawei Müzik, Huawei Video ve Huawei Tarayıcı bağlantılarına dokunmak yeterli oluyor.

Ekosistemin kalbindeki Huawei P50 Pro ile Huawei akıllı saatler, Huawei P50 Pro'nun kamerası için uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların grup fotoğrafları çekmesi gerektiğinde oldukça kullanışlı oluyor.

Huawei Watch 3 ile eşleştirildiğinde Fotoğraf Moduna, Portre Moduna ve Video Moduna erişebilirsiniz. Görüntüler akıllı saatte önizlenebilir. Akıllı saatin kolunu çevirerek kameranın odağını manuel olarak da ayarlanabiliyor. Yalnızca uzaktan fotoğraf ve video çekmekle kalmaz, aynı zamanda çekimi ön izlerken yakınlaştırabilir ve uzaklaştırılabilir.

Tüketiciler düşünülerek tasarlanan Huawei P50 Pro, Süper Cihaza dahil edildiğinde son derece sezgisel ve kullanıcı odaklı bir ürün olan bir cihaz. Siyah ve altın renk seçenekleri olan Huawei P50 Pro, yanında FreeBuds Pro kablosuz bluetooth kulaklık hediyesi ile birlikte 18 bin 999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Telefonu satın alanlar aynı zamanda 6 aylık ekran değişim garantisi, yüzde 50 indirimli 1 yıl uzatılmış cihaz garantisi ve 12 aylık BluTV üyeliği ile AppGallery kupon fırsatı sahibi oluyor.

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Kaynak: AA

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