Huawei İş Ortakları Zirvesi'nde "birlikte büyüme" vurgusu - Son Dakika
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Huawei İş Ortakları Zirvesi'nde "birlikte büyüme" vurgusu

04.04.2022 15:15
Huawei İş Ortakları Zirvesi'nde "birlikte büyüme" vurgusu

Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleşen etkinlikte iş ortaklarıyla buluşurken, "Dijitalleş, Anı Dönüştür" temasıyla düzenlenen toplantıda, 2022 yılı kanal ekosistemine dair güncel gelişmeler paylaşılarak rekabetçi çözümler sunuldu.

Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleşen etkinlikte iş ortaklarıyla buluşurken, "Dijitalleş, Anı Dönüştür" temasıyla düzenlenen toplantıda, 2022 yılı kanal ekosistemine dair güncel gelişmeler paylaşılarak rekabetçi çözümler sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye'nin şirketlere ve kurumlara yönelik dijital ürün ve hizmetlerinden sorumlu Kurumsal İş Grubu, İstanbul Fairmont Otel ve Ankara Hilton Otel'de eş zamanlı düzenlediği toplantıda iş ortaklarını ağırladı. Yarım gün süren zirvede, bilişim sektörünün temsilcileri; yeni iş stratejilerini, fırsatları ve salgın sonrası ekonomik toparlanma süreçlerini tartıştı.

Toplantıda, Huawei'nin en yenilikçi çözümlerinin tanıtımının yanı sıra şirketin iş ortakları stratejisi ve iş ortaklarının dijital dönüşümünü hızlandıracak teşvikler de tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

Zirve, Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında iş ortakları ekosisteminin önemine değinen Li, "2011 senesinde ulaşım, finans, enerji gibi sektörlerde 11 yeni çözüm geliştirdik. 2021 sonunda ise senaryo-bazlı 100 çözüm sunduk. Şeffaf, iş birlikçi, kazan-kazan prensibiyle hareket eden, iş ortaklarımızın karlılığını gözeten bir ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz. İş ortaklarımızın desteğiyle işlerimizi büyütmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

2022'nin, Huawei'nin Türkiye'deki 20. yılı olduğunu hatırlatan Li, "Türkiye'nin adım adım dijitalleşmesine ve bilişim sektörünün büyümesine tanık olduk. Bu süreçte 20 senedir bize destek veren, bize güvenen tüm yerel iş ortaklarımıza bu toplantı vesilesiyle teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İş ortakları ekosisteminde istikrarlı büyüme

Toplantıda bir sunum yapan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gürgen de kritik zamanlarda kurumsal itibarın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Günümüzde kurumsal itibar hiç olmadığı kadar önemli. Firmaların bu konuya çok daha fazla hassasiyet göstermesi gerekiyor. Şirketlerin toplum nezdinde nasıl algılandığı da çok önemli. Huawei denince bende 'yenilikçi' ve 'yaratıcı' şirket algısı oluşuyor. Bu noktaya adım adım ve büyük çabaların sonunda ulaşılıyor."

Düzenlenen akşam yemeğinde söz alan Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Genel Müdürü James Pan ise tüm zorluklara rağmen iş sürekliliğini devam ettirerek tedarik, teslimat ve servis süreçlerinde müşterilerine fayda sağlamaya kararlı olduklarını aktararak, "AR-GE yatırımlarımızı da artırarak daha rekabetçi ürün ve çözümler sunma gayretindeyiz. Açık inovasyonu teşvik ederek müşterilerimiz ve toplum için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Huawei Kurumsal İş Grubu, geçen yıl büyümesini sürdürerek özellikle finans alanında bankalarla önemli iş birlikleri gerçekleştirdi. Üniversitelerde bilişim alanında yetenekli öğrencileri de destekleyen Kurumsal İş Grubu, Türkiye'de 23 üniversitede teknoloji alanında dersler açtı, sertifika verdiği gençlerin sayısını ise 600'e çıkardı.

2021 sonu itibariyle Huawei Türkiye'nin Petal Search ekosistemindeki partner sayısı 500'ü, HMS (Huawei Mobil Servisleri) partner sayısı 350'yi, kurumsal satış ve servis partner sayısı da 400'ü geçti.

Toplantıda Huawei 2021 İş Ortakları Ödülleri de sunuldu. 15 kategoride 55 iş ortağının ödüle layık görüldüğü törende, 10 sektör profesyoneline de Huawei'nin en üst düzey teknik bilişim sertifikası verildi.

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İstanbul, Türkiye, Ankara, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei İş Ortakları Zirvesi'nde 'birlikte büyüme' vurgusu - Son Dakika


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