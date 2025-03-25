İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği

İletişim Başkanı Altun\'dan Özel\'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Özgür Özel'in 'boykot' çağrısına ilişkin, ''Ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir'' ifadelerini kullandı.

25.03.2025 23:54
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot' çağrılarına tepki gösterdi.

"BAŞARISIZ SİYASET MÜHENDİSLİĞİ GİRİŞİMLERİNDEN BİRİDİR"

Altun "'Ana muhalefet' genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde 'boykot' çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir." dedi.

"CHP SİYASETİ, FAŞİZMİ KÖRÜKLEME AMACINA ULAŞAMADAN BİR KEZ DAHA BAŞARISIZ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYMUŞTUR"

Altun, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Kendince ekonomiyi baltalama, kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan bu intikam girişimi, neyse ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta, insanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir. Türkiye sosyolojisini okuyamadığını bu girişimle bir kez daha kanıtlamış olan CHP siyaseti, ülkemizde ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan bir kez daha başarısız bir performans ortaya koymuştur.

"MUHALİF MEDYAYA SÖZ SÖYLEDİKLERİNE ŞAHİT OLMADIK"

Ayrıca belirtmek isterim ki 'bizi görmüyorlar' diye devletimizin güzide kurumlarından TRT'ye, yerli ve milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saldıranların bir gün olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya söz söylediklerine şahit olmadık.

"ÖNCE KENDİ EVİNİZİN ÖNÜNÜ TEMİZLEYİN"

Kendilerine samimi birkaç öneride bulunmak isteriz: Önce kendi evinizin önünü temizleyin. Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşip bu ayrımcılığı bırakın. Şu nefret söylemine artık son verin. Önce biraz normalleşin, önce kendi içinizde büyüttüğünüz kin ve düşmanlıktan kurtulun. Aksi takdirde içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacak, bu güzel ülke için, bu aziz millet için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz. Bizden söylemesi."

Fahrettin Altun'dan 'boykot' tepkisi: Başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir

Fahrettin Altun, Özgür Özel, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erol:
    Bu boykot çagrısı neden bu kadar rahatsız etti bu firmalardan ne çıkarınız varda tüm kabine hep aynı agızdan konusuyor. 36 14 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Başarılımı ,başarısızmı ilerleyen zamanda hep birlikte görecez... 28 6 Yanıtla
  • Erol:
    Hükümet gibi bir taraftan İsrail mallarını boykot edip aynı İsrail'le diğer taraftan gazzeli dotlarımızı katledenlerle artan oranda ticaret yapmıyorlar. 21 6 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Yusuf yusuf...... 17 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yine sahnelerdeyiz...cikti yine ..... 13 5 Yanıtla
  • eray Bolat:
    bütün lüks tüketimi chp liler yapıyor boykot çok ses getirir 10 4 Yanıtla
  • Efem0909:
    Boykot listenizde neden hiçbir İsrail malı yok talimatı ordan nı alıyorsunuz 4 6 Yanıtla
  • Murat Karakütük:
    madem başarısız siyaset mühendisliği neden korkuyorsunuz çünkü Yusuf Yusuf etmeye başladınız ilerleyen zamanlarda basarilimi başarısızmi hep beraber göreceğiz artık ülke uyandı çünkü sustukça sıra kendisine geleceğini biliyor şuanda ülkede hiç kimsenin malı canı güvende deyil 9 1 Yanıtla
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