Liverpool\'da bir devir resmen sona erdi: Salah\'tan veda

Adını Liverpool'un efsaneleri arasına yazdıran Mısırlı futbolcu Muhamed Salah, sezon sonunda İngiliz ekibine veda ediyor.

LIVERPOOL'A VEDA ETTİ

Mısırlı hücum oyuncusu Salah, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 2017'den bu yana formasını giydiği Liverpool'dan ayrılacağı açıkladı.

'MAALESEF O GÜN GELDİ'

Muhammed Salah yaptığı açıklamada, "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool FC'den ayrılacağım. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum ki, bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini asla hayal etmemiştim. Liverpool FC sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh. Bu kulübün parçası olmayan birine bunu anlatamam. Zaferleri kutladık. En önemli kupaları kazandık. Hayatımızın en zor zamanlarında birlikte mücadele ettik. Bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle geçmiş ve şimdiki takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdiğiniz destek, kariyerimin en iyi zamanlarında ve en zor zamanlarda yanımda durmanız, asla unutmayacağım ve her zaman yanımda taşıyacağım bir şeydir." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ŞAMPİYONLUK KAZANDI

2017 yazında Roma'dan transfer edilen Mısırlı oyuncu, İngiliz devinde iki Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir FA Community Shield kazandı.

RAKAMLARI

Liverpool'da şu ana dk 435 maça çıkan Salah, 255 golle tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer aldı.