Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret - Son Dakika
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Politika

Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

Lütfü Savaş\'ın CHP\'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

CHP'nin 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultay kararının iptaline ilişkin CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yaptığı başvuru 31. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

26.03.2025 16:24
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CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

"YALNIZCA UYUŞMAZLIKTA İHTİYATİ TEDBİR UYGULANABİLİR"

Ara kararda, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği, yargılama sırasında ayrıca davalı tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulmasının talep edildiği hatırlatıldı.

Yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği, tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceği, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir uygulanabileceği belirtilen kararda, bunun yanı sıra tüzel kişilik faaliyetlerinin de gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebileceği aktarıldı. Ara kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri ile talep dilekçesi ve dosya kapsamı incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

İPTAL BAŞVURUSU TALEBİ REDDEDİLDİ

Kararda, "Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

21 Mart'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisini olağanüstü kongreye götüreceğini açıklamıştı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olduğu esnada verdiği bu kararı partiye kayyum atanma ihtimaline karşı aldığını belirtmişti. Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48'inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına (6 Nisan) olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." ifadelerini kullanmıştı. Bunun akabinde Lütfü Savaş ve bazı delegelerin CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararının durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurduğu öğrenilmişti.

Lütfü Savaş, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Talat Yelbuz:
    BU LÜTFİ NEYIN PESINDE, KIME HİZMET EDIYIR CHP YE MI AKEPE YE MI 84 31 Yanıtla
  • Aa:
    bu adam ne kadar seviyesiz bir adammış yav 52 14 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    bırakın CHP yi, özgürü . Kılıçdaroğlu gibi bu da aynı. ana muhalefet bunların görevi. 26 35 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    KENDİ ARALARINDAKİ GÜÇ VE İKTİDAR SAVAŞI ONDAN SONRA BİRŞEY OLSA HÜKÜMETE SUÇ ATARLAR 27 18 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Hatay seni istememesine rağmen chp yinede seni aday gösterdi. Seçilememenin nedeni chp yönetimi değil Hatay halkının özgür iradesi anla bunu artık. Yaptığın her hamle AKP nin ekmeğine yağ sürmek anlamına geliyor. Ben olsam seni biran önce chp den ihraç ederim hainsin çünkü. 30 14 Yanıtla
  • Fatih4510:
    Mal 30 11 Yanıtla
  • Portakal48:
    Lütfi bey efendi neyin peşinde senden CHP olamaz 13 6 Yanıtla
  • ekenel:
    bu lütfü efendi neyin peşinde acaba ama eski akpli olarak zaten bu heriften başka birşey beklenmez hataylı olarak senden utanıyorum 12 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Hain lütfü 5 1 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    ŞİMDİ HAK HUKUK ADALET VARMIYMIŞ.-:) 0 0 Yanıtla
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