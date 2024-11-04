Huawei İstanbul'da Veri Depolama Merkezi Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Huawei İstanbul'da Veri Depolama Merkezi Açtı

Huawei, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı için İstanbul'da Veri Depolama İnovasyon Merkezi'ni açtı.

04.11.2024 16:19
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Huawei, Türkiye'nin gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisine katkı amacıyla "Veri Depolama İnovasyon Merkezi"ni İstanbul'da hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkez, aynı zamanda, yerel teknoloji şirketleriyle bilgi ve iletişim teknolojileri profesyonellerinin işbirliğini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tam flaş depolama, dağıtık depolama, veri koruma ve veri merkezi sanallaştırma çözümleri olmak üzere dört ana iş senaryosunu kapsayan bir yapıya sahip olan merkez, iş ortaklarına ve müşterilere işlevsellik, performans, güvenilirlik ve felaket kurtarma çözümleri için uygulamalı testler ve kavram kanıtı gösterimleri sağlıyor.

20'den fazla standart raf ve 100'den fazla endüstri lideri depolama ürünü bulunan merkez, kamu, finans ve ulaşım gibi sektörlere özel olarak tasarlandı. Merkezde, aynı anda 50'den fazla kullanıcının uzaktan bağlanmasına olanak tanıyan VPN ağı da bulunuyor.

Bu sayede müşteriler ve iş ortakları, veri depolama yenilik merkezine uzaktan bağlanarak, yenilikçi çözümlerin uygulanabilirliğini de test edebiliyorlar.

Şirket, 20 yılı aşkın süredir veri depolama alanına yaptığı yatırımlarla, dünya genelinde 150'den fazla ülkeye ileri teknoloji ürünler ve çözümler sağlıyor.

Geleceğe dönük olarak, şirket ve yerel işletmeler arasındaki yakın işbirliği, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinin gelişiminde rol üstlenecek ve Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine ivme kazandıracak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye ICT Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Direktörü Jason Wang, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli bir pazar olduğuna dikkati çekerek, "Daha fazla inovasyon merkeziyle yerel teknoloji şirketleri ve bilişim profesyonelleri arasındaki işbirliğini güçlendirirken, farklı sektörlerdeki sorunlara yönelik etkili çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Huawei Avrupa Bilişim Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Başkanı Steven Qin de müşterilere yüksek performanslı, güvenilir ve çevreci veri depolama altyapıları sunmaya kararlı olduklarını belirterek, böylelikle dünya için daha yeşil ve dijital gelecek inşa edeceklerini aktardı.

Koç Sistem Birim Yöneticisi Murat İlemer ise Huawei ile birlikte depolama ürünleri için gerçekleştirdikleri testlerde önemli sonuçlar elde ettiklerini kaydederek, "Huawei'in İstanbul'da bir 'Veri Depolama İnovasyon Merkezi' kurmayı seçmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu merkez, gelecekteki inovasyon projelerimiz için önemli ve pratik bir platform sağlayacak." açıklamasını yaptı.

Penta Satış ve Pazarlama Yöneticisi Cüneyt Varup da merkezin kurulmasının, en yeni veri depolama teknolojilerine ve çözümlerine daha kolay erişim sağladığına işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Huawei İstanbul'da Veri Depolama Merkezi Açtı - Son Dakika

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