Huawei'nin Teknoloji Turu İstanbul ve Ankara'da Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Huawei'nin Teknoloji Turu İstanbul ve Ankara'da Tamamlandı

22.08.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huawei, 2025 Enterprise Roadshow etkinliğiyle Türkiye'de dijital dönüşüm çözümlerini tanıttı.

Huawei, Avrupa genelinde düzenlediği geleneksel teknoloji turu "Huawei Enterprise Roadshow 2025"in Türkiye ayağını İstanbul ve Ankara'da düzenlenen etkinliklerle tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin güncel teknoloji çözümlerini içeren mobil demo tırı, iş dünyası ve kamu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Endüstriyel dijital dönüşümün hızlandırılmasına vurgu yapan "Accelerate Industrial Digital Intelligence" temasıyla düzenlenen tanıtımlarda, yapay zeka destekli çözümlerden yüksek hızlı ağ sistemlerine kadar birçok teknolojik yenilik sektör temsilcilerinin ilgisine sunuldu.

Huawei Enterprise Roadshow, 19 Mart'ta Fransa'da başlayan ve 15 ülkede 25 şehri kapsayan programla Avrupa turuna çıktı. Türkiye etabı 19-21 Ağustos'ta tamamlanan etkinlik, 16 Ekim'de İrlanda'da sona erecek.

Roadshow'un amacı, kamu kurumları, özel sektör şirketleri ve servis sağlayıcıların dijital dönüşümünü hızlandırmak, yapay zeka, yüksek hızlı ağlar ve bulut tabanlı çözümlerle şekillenen yeni dijital çağda kurumsal ihtiyaçlara yönelik çözümleri doğrudan tanıtmak olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında, ağ çözümleri, veri depolama, optik iletişim ve sektörel dijital dönüşüm uygulamaları öne çıkarıldı. Katılımcılar etkinlik boyunca farklı ihtiyaçlara özel geliştirilen çözümleri hem birebir deneyimleme hem de Huawei uzmanlarından bu çözümlerle ilgili doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

İstanbul ve Ankara'daki buluşma noktalarında ziyaretçilerini ağırlayan Huawei demo tırı, toplam 15 farklı teknolojik istasyondan oluşan sergi alanıyla, birçok farklı sektöre yönelik çözümleri ziyaretçilerle paylaştı.

Her istasyon, sektör uygulamaları, senaryo sunumları ve soru-cevap seanslarıyla zenginleştirilirken, ziyaretçilere özel teknik danışmanlık hizmetlerine de ev sahipliği yaptı.

Farklı sektörlere yönelik çözümler tanıtıldı

Etkinlikte öne çıkan çözümler arasında 10GE CloudCampus ağ altyapısı, OceanStor all-flash veri depolama sistemleri, FTTH ve FTTR destekli optik altyapılar, Huawei eKit markasıyla sunulan KOBİ çözümleri, Network-as-a-Service odaklı MSP platformları ve kamu kurumlarına yönelik yüksek hızlı genişbant sistemleri yer aldı.

Dünya genelinde 100'den fazla ülkede aktif olarak kullanılan ve bu yıl Roadshow'a ilk kez dahil edilen Huawei eKit, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijital altyapı ihtiyaçlarına hızlı ve kolay kurulum imkanı sunan çözümleriyle dikkati çekti.

Huawei Enterprise Roadshow'da tanıtılan teknolojiler, Huawei uzmanlarınca sektörel ihtiyaçlara göre senaryo bazlı olarak sunuldu. Ulaşım alanında demiryolu ve metro iletişimi, havalimanı ağlarının modernizasyonu, yol kenarı sensör sistemleri ve limanlarda uzaktan kontrol gibi alt başlıklardaki çözümler detaylı şekilde tanıtıldı.

Eğitim sektöründe ise Wi-Fi 7 ile desteklenen dijital kampüsler, veri yedekleme sistemleri ve akıllı sınıf uygulamaları ön plana çıkarken, perakende sektöründe çoklu şube ağı yönetimi ve akıllı depo sistemleri, üretim tarafında ise yüksek performanslı ağlarla desteklenen simülasyon süreçleri katılımcılarla paylaşıldı.

Ayrıca kamu yönetimlerine yönelik geliştirilen çözümlerle, kapsayıcı ağ altyapıları ve dijital hizmet sunumlarını hızlandıracak uygulamalar da Roadshow kapsamında sergilendi.

"Kaliteli ve erişilebilir veri kritik bir gereklilik haline geldi"

Açıklamada Ankara'da düzenlenen etkinlikteki konuşmasına yer verilen Huawei Türkiye Baş Teknoloji Müdürü (CTO) Fatih Akgül, Huawei Enterprise Roadshow 2025'in Avrupa turu kapsamında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdikleri etkinliklerde, sektörlerin geleceğini şekillendirecek en güncel teknolojileri paylaşma imkanı bulduklarını belirtti.

Akgül, dijital dönüşümün yapay zekayı merkeze alan bir gelişim içinde olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teknolojinin etkin kullanımı için, kaliteli ve erişilebilir veri kritik bir gereklilik haline geldi. Geçmişte yaşanan örnekler, yapay zekanın doğru sonuçlar üretebilmesi için yalnızca büyük değil, aynı zamanda rafine edilmiş veriye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Huawei olarak güçlü AR-GE kapasitemizle, kurumların bu ihtiyacını karşılayacak çözümleri geliştiriyoruz. Roadshow'da sergilediğimiz çözümler, yalnızca hız değil, verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla da öne çıkıyor."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Ankara, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huawei'nin Teknoloji Turu İstanbul ve Ankara'da Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:20:46. #7.12#
SON DAKİKA: Huawei'nin Teknoloji Turu İstanbul ve Ankara'da Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.