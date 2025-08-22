Huawei'nin Teknoloji Turu İstanbul ve Ankara'da Tamamlandı

Huawei, Avrupa genelinde düzenlediği geleneksel teknoloji turu "Huawei Enterprise Roadshow 2025"in Türkiye ayağını İstanbul ve Ankara'da düzenlenen etkinliklerle tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin güncel teknoloji çözümlerini içeren mobil demo tırı, iş dünyası ve kamu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Endüstriyel dijital dönüşümün hızlandırılmasına vurgu yapan "Accelerate Industrial Digital Intelligence" temasıyla düzenlenen tanıtımlarda, yapay zeka destekli çözümlerden yüksek hızlı ağ sistemlerine kadar birçok teknolojik yenilik sektör temsilcilerinin ilgisine sunuldu.

Huawei Enterprise Roadshow, 19 Mart'ta Fransa'da başlayan ve 15 ülkede 25 şehri kapsayan programla Avrupa turuna çıktı. Türkiye etabı 19-21 Ağustos'ta tamamlanan etkinlik, 16 Ekim'de İrlanda'da sona erecek.

Roadshow'un amacı, kamu kurumları, özel sektör şirketleri ve servis sağlayıcıların dijital dönüşümünü hızlandırmak, yapay zeka, yüksek hızlı ağlar ve bulut tabanlı çözümlerle şekillenen yeni dijital çağda kurumsal ihtiyaçlara yönelik çözümleri doğrudan tanıtmak olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında, ağ çözümleri, veri depolama, optik iletişim ve sektörel dijital dönüşüm uygulamaları öne çıkarıldı. Katılımcılar etkinlik boyunca farklı ihtiyaçlara özel geliştirilen çözümleri hem birebir deneyimleme hem de Huawei uzmanlarından bu çözümlerle ilgili doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

İstanbul ve Ankara'daki buluşma noktalarında ziyaretçilerini ağırlayan Huawei demo tırı, toplam 15 farklı teknolojik istasyondan oluşan sergi alanıyla, birçok farklı sektöre yönelik çözümleri ziyaretçilerle paylaştı.

Her istasyon, sektör uygulamaları, senaryo sunumları ve soru-cevap seanslarıyla zenginleştirilirken, ziyaretçilere özel teknik danışmanlık hizmetlerine de ev sahipliği yaptı.

Farklı sektörlere yönelik çözümler tanıtıldı

Etkinlikte öne çıkan çözümler arasında 10GE CloudCampus ağ altyapısı, OceanStor all-flash veri depolama sistemleri, FTTH ve FTTR destekli optik altyapılar, Huawei eKit markasıyla sunulan KOBİ çözümleri, Network-as-a-Service odaklı MSP platformları ve kamu kurumlarına yönelik yüksek hızlı genişbant sistemleri yer aldı.

Dünya genelinde 100'den fazla ülkede aktif olarak kullanılan ve bu yıl Roadshow'a ilk kez dahil edilen Huawei eKit, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijital altyapı ihtiyaçlarına hızlı ve kolay kurulum imkanı sunan çözümleriyle dikkati çekti.

Huawei Enterprise Roadshow'da tanıtılan teknolojiler, Huawei uzmanlarınca sektörel ihtiyaçlara göre senaryo bazlı olarak sunuldu. Ulaşım alanında demiryolu ve metro iletişimi, havalimanı ağlarının modernizasyonu, yol kenarı sensör sistemleri ve limanlarda uzaktan kontrol gibi alt başlıklardaki çözümler detaylı şekilde tanıtıldı.

Eğitim sektöründe ise Wi-Fi 7 ile desteklenen dijital kampüsler, veri yedekleme sistemleri ve akıllı sınıf uygulamaları ön plana çıkarken, perakende sektöründe çoklu şube ağı yönetimi ve akıllı depo sistemleri, üretim tarafında ise yüksek performanslı ağlarla desteklenen simülasyon süreçleri katılımcılarla paylaşıldı.

Ayrıca kamu yönetimlerine yönelik geliştirilen çözümlerle, kapsayıcı ağ altyapıları ve dijital hizmet sunumlarını hızlandıracak uygulamalar da Roadshow kapsamında sergilendi.

"Kaliteli ve erişilebilir veri kritik bir gereklilik haline geldi"

Açıklamada Ankara'da düzenlenen etkinlikteki konuşmasına yer verilen Huawei Türkiye Baş Teknoloji Müdürü (CTO) Fatih Akgül, Huawei Enterprise Roadshow 2025'in Avrupa turu kapsamında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdikleri etkinliklerde, sektörlerin geleceğini şekillendirecek en güncel teknolojileri paylaşma imkanı bulduklarını belirtti.

Akgül, dijital dönüşümün yapay zekayı merkeze alan bir gelişim içinde olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teknolojinin etkin kullanımı için, kaliteli ve erişilebilir veri kritik bir gereklilik haline geldi. Geçmişte yaşanan örnekler, yapay zekanın doğru sonuçlar üretebilmesi için yalnızca büyük değil, aynı zamanda rafine edilmiş veriye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Huawei olarak güçlü AR-GE kapasitemizle, kurumların bu ihtiyacını karşılayacak çözümleri geliştiriyoruz. Roadshow'da sergilediğimiz çözümler, yalnızca hız değil, verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla da öne çıkıyor."