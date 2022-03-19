Huawei Türkiye ve SabancıDx telekomünikasyon teknolojilerinde iş birliğine gitti - Son Dakika
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Huawei Türkiye ve SabancıDx telekomünikasyon teknolojilerinde iş birliğine gitti

19.03.2022 11:43
Huawei Türkiye ve SabancıDx telekomünikasyon teknolojilerinde iş birliğine gitti

Huawei Türkiye ve SabancıDx inovasyon odaklı dijital dönüşüm konusunda birlikte çalışmak üzere mutabakat imzaladı.

Huawei Türkiye ve SabancıDx inovasyon odaklı dijital dönüşüm konusunda birlikte çalışmak üzere mutabakat imzaladı.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Türkiye, yerel bilgi teknolojileri ekosisteminin gelişimine destek olmak amacıyla, Türkiye'deki şirketlerle birlikte çalışmayı sürdürüyor.

Bu iş birliklerinin son örneklerinden biri, 28 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2022'de, SabancıDx Üst Yöneticisi (CEO) Doğuş Kuran ve Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan'ın imzaladığı mutabakat ile yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında yeşil, güvenli ve akıllı telekomünikasyon çözümlerinin birlikte geliştirilmesi ve bu yolda farklı inovasyon merkezleriyle iş birlikleri hedefleniyor.

Kapsamlı bir iş birliğinin başlangıcı niteliğindeki anlaşma ile Huawei Türkiye ve SabancıDx, Türkiye'deki farklı sektörlere yönelik inovasyon odaklı çözümlerin geliştirilmesi konusunda birlikte çalışacak. Şirketler; endüstrilerdeki en son trendler, karşılaşılan zorluklar ve çözümler hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra; ileri teknolojilerle üretim, dijitalleşme, inovasyon, eğitim, finans ve sağlık gibi sektörlerde, endüstriyel ve dijital dönüşüm yoluyla, kurumsal gelişimi de destekleyecek.

"SabancıDx ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan, "İçinde bulunduğumuz dijital çağda, iş alanındaki ihtiyaçları karşılamak üzere, daha verimli ve proaktif bir yaklaşım sergilemeye, akıllı teknolojilerden ve gelişmiş analitiklerden yararlanmaya ihtiyaç duyuluyor.

Yenilikçi çözümler üretme, kullanıcı deneyimini geliştirme ve yerel bilgi teknolojileri ekosisteminin gelişimine daha fazla katkıda bulunma hedeflerimiz doğrultusunda, SabancıDx ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

SabancıDx CEO'su Doğuş Kuran da Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme hedefiyle, teknoloji alanındaki çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, "Telekomünikasyon sektörünün çok değerli bir markası olan Huawei Türkiye ile yaratacağımız güç birliği sayesinde ülkemizi dijitalleşme anlamında daha da ileriye taşıyacağımıza ve inovasyon ekosistemine değerli bir katkı sunacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Telekomünikasyon, geri dönüşüm, Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Türkiye ve SabancıDx telekomünikasyon teknolojilerinde iş birliğine gitti - Son Dakika


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