Huawei, yenilikçi iş planı "Rehber"i Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu - Son Dakika
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Huawei, yenilikçi iş planı "Rehber"i Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu

01.03.2022 15:09
Huawei, yenilikçi iş planı "Rehber"i Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu

Huawei, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yenilikçi iş planı "Rehber"i (GUIDE) duyurdu.

Huawei, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yenilikçi iş planı "Rehber"i (GUIDE) duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde dijital ekonominin geleceğine ışık tutmak üzere, küresel mobil operatörler, iş ortakları ve fikir liderleriyle bir araya geldi. Bu yılki buluşmanın gündeminde, Huawei'in Rehber (GUIDE) olarak tanımladığı iş planı vardı. 5G'nin iş dünyasındaki başarılı örnekleri, çevreci teknolojiler, bağlantı teknolojileri, yeni nesil büyüme için bilgi teknolojileri ve topluma yönelik katkılar, bu iş planının ana başlıklarını oluşturuyor.

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde kurduğu özel bir deneyim alanında, DigiTelligent Ormanı'nı modelleyerek, bilgi teknolojileri endüstrisine yönelik çevreci teknoloji çözümlerini sergiledi. Gigabit hızında mobil ağlar, hızlandırılmış bulut ağ sistemleri, tamamen optik ve hedef odaklı ağlar, dijital ve akıllı İşletme dönüşümü örnekleri ve çevreci teknoloji çözümleri, Huawei'in özel olarak tasarlanan deneyim alanında, katılımcılarla buluştu. Huawei bu deneyim alanında, müşterileri için değer yaratan ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak, inovasyon odaklı yaklaşımını da ortaya koydu.

Huawei'in paylaştığı Rehber (GUIDE) iş planı, hizmet kapasitesini artırmak, verimlilik odaklı yenilikleri hayata geçirmek, kaynaklardan doğru şekilde yararlanmak, rekabette değer yaratmak ve topluma katkıda bulunmak olarak belirlenen 5 çalışma prensibini içeriyor.

Mobil operatörlerin yeşil teknolojiler özelindeki gelişim stratejilerine destek

Huawei mobil operatörlerin yeşil teknolojiler özelindeki gelişim stratejilerini de destekliyor. Huawei, "daha fazla BİT, daha az WATT" yaklaşımıyla, yeşil baz istasyonları, yeşil ağ sistemleri ve yeşil operasyonlar da dahil olmak üzere, tüm çevreci çözümleriyle, mobil operatörlerin ağ kapasitelerini artırmalarına ve BİT başına enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Huawei, kolayca hayata geçirilebilecek çevreci ve akıllı bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörler ve iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Bağımsız değerlendirme sonuçları, Huawei ağlarının, İsviçre, Almanya, Finlandiya, Hollanda, Güney Kore ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığı 13 ülkedeki kullanıcılar için en iyi 5G deneyimini sağladığını gösteriyor.

Huawei, farklı sektörlerden mobil operatörler ve diğer şirketlerle, endüstriyel 5G uygulamaları için şimdiden 3 binden fazla sözleşme imzaladı ve bu alanda önemli bir deneyim elde etti. Huawei ayrıca, özel 5G hatları, akıllı bulut ağları, veri merkezleri ve bulutu entegre eden yenilikçi XtoB çözümleriyle, mobil operatörlerin endüstriyel anlamda da yeni fırsatlar elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Mobil Dünya Kongresi, Rehber, Huawei, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei, yenilikçi iş planı 'Rehber'i Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu - Son Dakika


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