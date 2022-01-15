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Hububat ve bakliyat sektörü 11 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika

Hububat ve bakliyat sektörü 11 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

15.01.2022 11:23
Hububat ve bakliyat sektörü 11 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Hububat ve bakliyatta geçen yılı 9 milyar 156 milyon dolarlık dış satımla kapatan sektör temsilcileri, bu yıl 11 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Hububat ve bakliyatta geçen yılı 9 milyar 156 milyon dolarlık dış satımla kapatan sektör temsilcileri, bu yıl 11 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, geçen yıl 214 ülke ve serbest bölgeye gönderdiği 10 milyon 736 bin 930 ton ürün karşılığında 9 milyar 156 milyon 452 dolar gelir sağladı.

Sektörün geçen yıldaki ihracatı, bir önceki yıla göre miktarda yüzde 14,6 değerde ise yüzde 25,57 yükseldi.

En fazla bitkisel yağlar, bisküvi-pasta, buğday unu, şeker ve şeker mamulleri, makarna ihraç eden sektör, en çok ihracatı 3 milyar 600 milyon 218 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 2 milyar 124 milyon 51 bin dolarla Afrika ve 967 milyon 337 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi.

Sektör ihracatının kalbi Güneydoğu'da atıyor

Sektörün ülke bazlı ihracatında ise ilk sırada 1 milyar 635 milyon 509 bin dolarla Irak yer aldı. 558 milyon 571 bin dolarla Suriye ikinci, 551 milyon 831 bin dolarla ABD üçüncü oldu.

İhracatçı birlikleri kapsamında en fazla hububat ve bakliyat dış satımını 2 milyar 944 milyon 357 bin dolarla Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ile Adıyaman'ın bağlı bulunduğu GAİB gerçekleştirdi. Bu sıralamada GAİB'in ardından 2 milyar 361 milyon 413 bin dolarla İstanbul ve 1 milyar 578 milyon 32 bin dolarla Akdeniz ihracatçı birlikleri yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, sektör ihracatının her geçen yıl arttığını belirtti.

Tarım ürünlerinin insan yaşamında hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Altunkaya, şunları kaydetti:

"İnsanların sağlıklı ve kaliteli beslenmesi açısından tarımsal ürünlerin önemi çok büyüktür. Bereketli ve uçsuz bucaksız verimli arazilere sahip Türkiye'nin bu sektördeki yeri dünyaca biliniyor. Sektörümüz geçtiğimiz yılı 9 milyar doların üstünde ihracatla kapattı. Sektörümüzün hedeflerini gün geçtikçe yükseltiyoruz. Bu yıl için önümüze 11 milyar dolar hedefi koyduk. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız."

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Togo Cumhuriyeti, Güneydoğu, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hububat ve bakliyat sektörü 11 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hububat ve bakliyat sektörü 11 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika
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