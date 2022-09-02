EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı! - Son Dakika
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EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!

02.09.2022 19:01

Hükümet, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. Üzerinde çalışılan formülün ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, Erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. 1999 yılı ve öncesi işe girenlerin yararlanacağı düzenleme kapsamında 1,5 milyon kişi emekli olabilecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var.

MASADA TEK FORMÜL VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. TRT Haber'in haberine göre, o formülün detayları da ortaya çıktı. Erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.

1,5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak. Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor. Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.

SON KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERECEK

1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı. Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilecek.

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Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı! - Son Dakika


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