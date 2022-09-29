Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı - Son Dakika
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Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı

29.09.2022 17:16

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından orta ve üst gelir grubu için de harekete geçildi. Sektör temsilcileri Emlak Konut öncülüğünde bir araya gelirken ekim ayının ikinci yarısında açıklanacak kampanya ile konutta ve kredi faizlerinde indirime gidilmesi bekleniyor.

Dar gelirliye yönelik sosyal konut kampanyasının iki hafta önce açıklanmasının ardından şimdi de orta veüst gelir grubu için yeni bir çalışma yapılıyor. Kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

KONUT VE KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK

Art arda gelen kampanyaların konut ve kira fiyatlarını da düşürmesi bekleniyor. Emlak Konut öncülüğünde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı.

81 İLDE UYGULANACAK

Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, detayları NTV canlı yayınında anlattı. Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, "Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak" dedi.

DUYURU EKİMİN İKİNCİ YARISINDA

Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun Ekim'in ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, "Bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı - Son Dakika
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