Hükümlüler İçin Meslek Edindirme Projesi

17.08.2025 13:02
DAİMFED, hükümlülerin meslek edinmesine yönelik projeyi Türkiye'ye örnek oluşturacak.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümlülerin meslek edinmesine yönelik başlattıkları projenin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nu (DAİMFED) ziyaret etti. Şahin, federasyonun çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve DAİMFED iş birliğiyle yürütülen Mesleki Eğitime Yönelik İş Birliği Protokolü kapsamındaki çalışmaların önemine değindi.

Şahin'in DAİMFED'i ziyaretinde DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve federasyona bağlı müteahhit birlikleri hazır bulundu. DAİMFED Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantı, DAİMFED'in tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Adana'da denetimli serbestlik hükümlülerinin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla; Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve DAİMFED iş birliğiyle yürütülen Mesleki Eğitime Yönelik İş Birliği Protokolü kapsamında Karslıoğlu, proje çerçevesinde hayata geçirilen adımları paylaştı.

Şahin, tanıtım videosundan etkilendiğini söyleyerek federasyonun ortaya koyduğu çalışmalara duyduğu güveni dile getirerek, "DAİMFED'in sadece sektörel değil, sosyal ve ekonomik alanda da ortaya koyduğu vizyon takdire değer. Mesleki eğitimden istihdama, iş birliklerinden toplumsal projelere kadar yürütülen çalışmalar, hem bölgeye hem de ülkemize değer katıyor. Bu iş birliği, hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir güç" dedi.

Karslıoğlu ise, yürütülen çalışmalarda gelinen noktayı ve hedefleri anlatarak, "Başsavcımızın destekleri bizler için büyük motivasyon kaynağı. Mesleki eğitim alanında hayata geçirdiğimiz projelerle sadece bölgemize değil, tüm Türkiye'ye örnek olmayı hedefliyoruz. Geleceğe dönük vizyonumuz, toplumun her kesimine fayda sağlayacak projeler üretmek" diye konuştu.

Ziyaret, projelerin geleceğine dair fikir alışverişi ve yeni iş birlikleri hedefiyle sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

