Hükümlülere bitkisel ve hayvansal üretimde teknik eğitim desteği verilmesine yönelik protokol imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hükümlülere bitkisel ve hayvansal üretimde teknik eğitim desteği verilmesine yönelik protokol imzalandı

07.07.2025 12:53
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 6 yılda 400 bin hükümlü ve yükümlünün, 81 ilde ağaçlandırma faaliyetlerine katkıda bulunduğunu belirterek, "İşyurtlarında yetiştiriciliği yapılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimiyle ilgili, hükümlülerimize teknik eğitim desteği sağlayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 6 yılda 400 bin hükümlü ve yükümlünün, 81 ilde ağaçlandırma faaliyetlerine katkıda bulunduğunu belirterek, "İşyurtlarında yetiştiriciliği yapılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimiyle ilgili, hükümlülerimize teknik eğitim desteği sağlayacağız." dedi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la birlikte Bakanlıklar arasındaki "İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İşbirliği Protokolü"ne imza attı.

Törende konuşan Yumaklı, sadece bir protokole imza atmakla kalmayacaklarını, adalet, merhamet, kalkınma ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir araya getiren yepyeni bir vizyonun kapılarını aralayacaklarını söyledi.

Bakanlıklar arasındaki işbirliğinin, duvarların ötesinde yeşerecek umutları, toprağa ekilecek ve emekle filizlenecek yeni başlangıçları simgelediğini dile getiren Yumaklı, hükümlülere, işyurtlarında meslek edindirerek, kendi hayatlarını yeniden inşa etme fırsatı sağlandığını anlattı.

Yumaklı, 2019'da Adalet Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında, bu sürece katkı sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini hatırlattı.

"Yanan yerlere ağaçlandırmadan başka bir şey yapılmıyor"

Son 10 gündür orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini bildiren Yumaklı, Türkiye'nin en değerli doğal kaynaklarının, ihmal ve sorumsuzlukla küle dönüştüğünü ifade etti. Orman kahramanlarının, cansiperane şekilde görevlerini yürüttüğüne işaret eden Yumaklı, "Yeşil Vatanı korumak için İzmir Ödemiş'teki yangınlarda şehit olan iki kardeşimiz oldu. Bütün orman şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Yumaklı, her yangından sonra "Yanan yerler ne olacak?" gibi dezenformasyonla karşılaştıklarına değinerek, orman kahramanlarının, Yeşil Vatanı korumak için can verdikleri gibi geliştirmek için de büyük mücadele içinde olduklarını vurguladı. Yanan yerlere ağaçlandırmadan başka bir şey yapılmadığının, mutlaka bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildiğinin altını çizen Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her yıl 500 milyon fidan ve tohumu, toprakla buluşturuyoruz. Türkiye, en çok orman varlığını artıran ülkeler arasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 6'ncı sırada. FAO tarafından yayımlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi Raporu'na göre Türkiye, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor."

"Hükümlülere gıda hijyeni eğitimi vereceğiz"

Yumaklı, Adalet Bakanlığı ile Ceza İnfaz kurumlarındaki hükümlülerin, ağaçlandırma faaliyetlerine dahil olması için imzaladıkları işbirliği protokolünün meyvelerini aldıklarını kaydetti.

Son 6 yılda, 400 bin hükümlü ve yükümlünün, 81 il 922 ilçede ağaçlandırma faaliyetlerine önemli katkılar verdiğini aktaran Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Su İşlerinin sağladığı imkanlarla, hükümlülerin iş makinesi kullanma yetki belgesi ve su kuyusu açma yöntemleriyle ilgili uygulamalı eğitimler alması sağlandı. Ayrıca, işyurtlarında yapılan hayvan yetiştiriciliği için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, büyük ve küçükbaş hayvan alımları gerçekleştirildi. Bu sayede işyurtlarımız önemli et ve süt üretim kapasitesine ulaştı. Bugün protokolle, işyurtlarında yetiştiriciliği yapılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimiyle ilgili, hükümlülerimize teknik eğitim desteği sağlayacağız. İşyurtlarındaki ürün işleme tesisleri, restoranları ve gıda satış bölümlerinde, güvenilir gıdayı temin etmek için hükümlülere gıda hijyeni konusunda eğitim vereceğiz. İşyurtlarında ve bunlara ait tesis ve arazilerde, ağaçlandırma çalışmaları yapacağız. Sondaj makinesi operatörlüğü gibi yeni iş ve meslekler kazandırılması için eğitim vereceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hükümlülere bitkisel ve hayvansal üretimde teknik eğitim desteği verilmesine yönelik protokol imzalandı - Son Dakika

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