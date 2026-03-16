Hulusi Akar, Yerköy-Kayseri İftarında
Hulusi Akar, Yerköy-Kayseri İftarında

16.03.2026 21:50
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı şantiyesinde çalışan işçilerle iftar yaptı.

Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Düver şantiyesinde düzenlenen iftar programına katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Kayseri'yi yakından tanıdığını, ulaşımla ilgili kentteki problemleri yakından takip edip, çözüm konusunda yardımcı olduğunu belirtti.

Türkiye'de her alanda ciddi bir kalkınma yaşandığını, bunların başında da ulaştırmanın geldiğini ifade eden Akar, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye bütün olarak baktığımızda çok ciddi bir kalkınma hareketi var. Bunların en çarpıcı olanları ise Ulaştırma Bakanlığının yaptıklarıdır. Çünkü bazı yapılan çalışmalar görülmeyebiliyor fakat Ulaştırma Bakanlığının yaptığı yollar, köprüler, geçitler, demir, kara, deniz ve hava yolu hepsi görülüyor. Müthiş gelişmeler var. Dolayısıyla bundan dolayı gerçekten Ulaştırma Bakanlığımızı her zaman hayırla yad ediyoruz. 'Sağ olsunlar var olsunlar' diyoruz." dedi.

Ulaşımın çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin ulaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çağ atladığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Bundan 20 sene önce İstanbul'a 12 saatte giderdik. Ankara'ya 6-7 saatte giderdik. Şimdi çok şükür son derece emniyetli, konforlu, süratli ulaşım mümkün hale geldi. Gerçekten asil milletimiz 86 milyonumuz buna layık. Dolasıyla milletimizin layık olduğu seviyeye gelmesi için de canla başla çalıştığınızı görüyoruz. Türkiye'yi inşallah çok daha iyi seviyelere getireceğiz. Şu içerisinde bulunduğumuz ortamda güvenlik konuları devam ederken bu konulara da çok ciddi bir şekilde dikkat ayırıyoruz. Terörsüz Türkiye meselesi önemli bir mesele, bu konu üzerinde devletimiz çalıştı, çalışıyor. Biz terör meselesinden kurtulduktan sonra inşallah sadece Kayseri-Ankara, Kayseri-İstanbul değil bütün yurt sathında her şey çok daha kolay, çok daha hızlı, çok daha konforlu olacak. Kara, demir, hava yolları bunların hepsinin gelişmesi konusunda çalışmalar sürecek. 86 milyon asil milletimiz Türküyle, Kürdüyle tek yumruk, tek yürek olduğu müddetçe bizim başaramayacağımız iş, aşamayacağımız engel yok. Bu istikamette Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün vatandaşlarımızın el birliğiyle, 86 milyonun iş birliğiyle inşallah bunları çözeceğiz. Çünkü bugüne kadar yaptıklarımızla, bundan sonra yapacağımızın ne olduğunu tüm dünyaya gösterdik."

"Problemleri hep beraber çözeceğiz"

Akar, terörle mücadelede Türkiye'nin hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ciddi mücadeleler verdiğini ve Mehmetçiğin hepsinden alnının akıyla çıktığını belirtti.

Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözdüğünü kalkınma alanında da yaşanan problemlerin de el birliğiyle çözüme kavuşacağına inandıklarını dile getiren Akar, "Güvenlik problemi bittikten sonra sırada kalkınma problemi var. İnşallah bunu da hep beraber çalışmak suretiyle çözeceğiz. Türkiye'de problem yok mu? Tabii ki problemlerimiz var. Bu problemleri bundan önce nasıl çözdüysek şu içerisinde bulunduğumuz ortamda şahit olduğumuz problemleri hep beraber çözeceğiz."

İftara, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, yüklenici firma yetkilileri ve işçiler katıldı.

Kaynak: AA

