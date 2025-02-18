Hurda araç dedikodusu fiyatları ikiye katladı

Ekonomi

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Hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi indirimi yapılması için TBMM'YE bir kanun teklifi sunuldu. Teklif, 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını öneriyordu. Teklifle 25 yaşını aşmış araç sahipleri sıfır araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını içeriyordu.

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Ancak konu yasalaşma sürecine bile girmeden hurda araç teşvikinin söylentisi bile yetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, hurda araç teklifi yasalaşmayacak.Yasa teklifi sonrası fırsatçılar harekete geçti. 25 yaşını aşmış araçlar değerinin en az iki katına ilana konuluyor. Hurda araç teşviki söylentisi pazarı hareketlendirdi. Eski model araçlar, ikinci el alışveriş ilan sitelerinde ederinden yüksek fiyata satışa sunuluyor. 40 bin lira değerindeki araçların 100 bin liraya kadar ilan fiyatıyla satışa sunulduğu görüldü.

2003'TE UYGULANMIŞTI

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.