Hurda araç dedikodusu fiyatları ikiye katladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hurda araç dedikodusu fiyatları ikiye katladı

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Hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi indirimi geleceğine dair söylentiler sonrası fırsatçılar harekete geçti. Konu daha TBMM gündemine bile alınmamışken 25 yaş üstü araçların piyasada afaki rakamlara satılmaya başlandığı görüldü.

18.02.2025 11:46
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Hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi indirimi yapılması için TBMM'YE bir kanun teklifi sunuldu. Teklif, 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını öneriyordu. Teklifle 25 yaşını aşmış araç sahipleri sıfır araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını içeriyordu.

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Ancak konu yasalaşma sürecine bile girmeden hurda araç teşvikinin söylentisi bile yetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, hurda araç teklifi yasalaşmayacak.Yasa teklifi sonrası fırsatçılar harekete geçti. 25 yaşını aşmış araçlar değerinin en az iki katına ilana konuluyor. Hurda araç teşviki söylentisi pazarı hareketlendirdi. Eski model araçlar, ikinci el alışveriş ilan sitelerinde ederinden yüksek fiyata satışa sunuluyor. 40 bin lira değerindeki araçların 100 bin liraya kadar ilan fiyatıyla satışa sunulduğu görüldü.

2003'TE UYGULANMIŞTI

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

Hurda araç dedikodusu fiyatları ikiye katladı

Otomobil, Ekonomi, Finans, Emlak, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hurda araç dedikodusu fiyatları ikiye katladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • barış özcan:
    İnşallah iptal olurda fıtsatçıların elinde patlar, gerçi gerçek anlamda bundan faydalananlarda olacaktır ama artık buda onların kısmeti. 37 4 Yanıtla
  • hacı abdullah:
    dünkü haberiniz elde patladı, bugünkü haber fiyatlar ikiye katladı... hası bir habercilik bu ??? eldemi patladı ikiye mi katladı alo sayın Web haber admini??.. 23 0 Yanıtla
  • irfan Demir:
    Ekonomi bu kadar kötü durumdayken Hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi indirimi gelmesi imkansızdır. 17 4 Yanıtla
  • Can dostum:
    Geçirmişler Olsun 20 0 Yanıtla
  • Efe:
    Dün haberini yaptığınız şeye bugün dedikodu diyorsunuz. 13 0 Yanıtla
  • Türk Selçuk:
    Resmi açıklama yok yasalaşabilir Halkın yararına Eski araçların trafikden kalkmasi. 9 0 Yanıtla
  • Apple User:
    ulan devlet sizin bu çakallığı yapacağınızı hesap etmedimi diye düşünüyorsunuz 6 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    devlette salaktı böyle bir şey olmuş olsa zaten şart koşacak şu tarihten itibaren ruhsat sahibi olanlar yararlanır diye bir uyanık sizmisiniz bugün al yarın 1 milyon kâr et oldu çig var yiycen mi, şu memleketin çakalı bitmedi gitti 6 0 Yanıtla
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