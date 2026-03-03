Hürmüz Boğazı'ndaki Gelişmeler Takip Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'ndaki Gelişmeler Takip Ediliyor

03.03.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’ndaki durumu ve Türk gemilerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ettiklerini bildirerek, "Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "Bilindiği üzere Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, bölgenin halihazırda yüksek risk taşıdığına dikkati çekerek, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgede seyir halinde bulunan Türk bayraklı gemiler için "ISPS Kod" kapsamında Güvenlik Seviyesi'ni daha önce 3'e çıkardıklarını, bu seviyenin halen geçerli olduğunu anımsattı.

Gemilere, seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz. Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hürmüz Boğazı'ndaki Gelişmeler Takip Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:44:23. #7.13#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki Gelişmeler Takip Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.