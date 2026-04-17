Hürmüz Boğazı'nın Açılması Borsayı Yükseltti - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'nın Açılması Borsayı Yükseltti

17.04.2026 17:17
New York borsası, Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla haftaya yükselişle başladı. Dow Jones %0,43 arttı.

NEW New York borsası Hürmüz Boğazı'nın açıldığının duyurulması üzerine haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,43 artarak 48.788,81 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 7.074,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 24.338,01 puana ulaştı.

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açıldığının duyurulması sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de bugün Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, "İran (Hürmüz) boğazın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, diğer bir paylaşımında ise boğazdaki İran'a yönelik deniz ablukasının anlaşma yüzde 100 tamamlanana kadar geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

Anlaşma maddelerin çoğunun halihazırda müzakere edildiğine işaret eden Trump, sürecin hızlı ilerleyeceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.40 itibarıyla yaklaşık yüzde 11 azalarak 88,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 11,5 azalışla 83,78 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu açıklayan Netflix'in geliri ve karı, ilk çeyrekte beklentileri aştı. Buna karşın şirketin hisseleri, ikinci çeyrek gelir tahmininin beklentilerden zayıf kalması sonrasında yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hürmüz Boğazı'nın Açılması Borsayı Yükseltti - Son Dakika

SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nın Açılması Borsayı Yükseltti - Son Dakika
