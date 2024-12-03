Hüsamettin Aydın Özgürlük Günü Paneli - Son Dakika
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Ekonomi

Hüsamettin Aydın Özgürlük Günü Paneli

Hüsamettin Aydın Özgürlük Günü Paneli

Eğitimde yapay zeka ve dijitalleşme tartışıldı, akademisyenler sorulara yanıt aradı.

03.12.2024 13:16
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Nesibe Aydın Okulları Onursal Başkanı Hüsamettin Aydın anısına 2020'den itibaren her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Hüsamettin Aydın Özgürlük Günü" kapsamında Eğitimde Yapay Zeka ve Dijitalleşme başlıklı panel gerçekleştirildi.

Nesibe Aydın Okullarından yapılan açıklamaya göre, Sabancı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen panelde yapay zekanın eğitim alanında kullanımını masaya yatırıldı. Akademisyenler "Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak mı?" ve "Yapay zeka eğitimin sonunu mu getiriyor?" sorularına yanıt aradı.

Panele, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Yetkin Gençler (YetGen) Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz ve Nesibe Aydın Gaziantep Okulları Kurucusu Dr. Bilal Ulusoy ile davetliler katıldı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz, yapay zekanın eğitimde yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yılmaz, amacına uygun olarak kullanılması halinde yapay zekanın herhangi bir tehdit oluşturmayacağınıaktararak, "Yapay zeka, gerek temel eğitimde gerek yükseköğretimde bilginin ölçülmesi ve büyük verinin analizinde kolaylık sağlayabilir. Gelecek 10 yıl içerisinde bireysel öğrenme yolcuğunda yapay zekanın başrol oynayacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Bilgi naklini öğretmenler yerine yapay zeka yapabilir"

YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut da en büyük korkunun, ChatGPT'den kopya çekilmesi olduğuna dikkati çekti.

Erkut, "Ancak kopyayı ChatGPT keşfetmedi. ChatGPT, ücretsiz bir sanal asistan ve buna uygun şekilde değerlendirilmesini isterim. Yani artık öğrencilere bilgi naklini öğretmenler yerine yapay zeka yapabilir. Bu sayede öğretmenler de öğrencileriyle daha fazla etkileşim içinde olabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Hüsamettin Aydın ile birlikte Nesibe Aydın Okullarının iki kurucusundan biri olan eğitimci Nesibe Aydın ise, 4 yıl önce vefat eden Hüsamettin Aydın'ın en büyük amacının çocukların, gençlerin çok iyi eğitim almaları ve modern çağa ayak uydurabilmeleri olduğunu belirterek, onu anarken düzenledikleri törenlerde de eğitime odaklandıklarını vurguladı.

Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mirkan Aydın ise yapay zekanın dünyada eğilimleri değiştirmeye başladığını, eğitim dünyasının da bundan nasibini aldığının altını çizdi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Aydın, Son Dakika

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