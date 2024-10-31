Hyundai INITIUM, Yeni FCEV Konsept Aracıyla Geliyor

Ekonomi

Hyundai Motor Company, yeni hidrojen yakıt hücreli elektrikli (FCEV) konsept aracı INITIUM'u kasım ayında Los Angeles ve Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, model yeniliklerine, bu kez farklı bir hidrojen konseptiyle devam ediyor.

Marka, yeni FCEV konsept aracı INITIUM'u tanıttı. Markanın hidrojen mobilitesi ve sürdürülebilirliğe bakış açısını sergileyen bu yeni konsept, 2025'in ilk yarısında satışa sunulacak.

İlk olarak kasım ayında Los Angeles ve ardından Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sergilenecek INITIUM, hidrojen enerjisi adına yeni bir dönemin başlangıcını da simgeleyecek.

INITIUM, Latince'de "başlangıç" veya "ilk" anlamına geliyor. Hyundai tarafından özellikle tercih edilen bu isim, markanın gelecek stratejileri ve izleyeceği yol hakkında önemli ipuçları veriyor. Konsept, Hyundai'nin 27 yıllık hidrojen teknolojisi gelişimini özetlemesinin yanı sıra sürdürülebilir bir hidrojen toplumu yaratmak için önem arz ediyor.

"Çelik Sanatı" tasarım dili başlıyor

Hidrojen yakıt hücresiyle çalışan SUV konsepti, aynı zamanda Hyundai'nin "Çelik Sanatı" (Art of Steel) adını verdiği yeni tasarım dilinin başlangıcını simgeliyor. Bu dil, Hyundai Motor Grubu'nun özel hidrojen değer zinciri iş kolu HTWO'nun karakterini de yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, Hyundai'nin son 27 yıldır hidrojene net ve sarsılmaz bağlılığının, herkes için temiz ve erişilebilir bir enerji kaynağı olması inancına dayandığını belirterek, "Kendimizi hidrojenin herkes tarafından her şeyde ve her yerde kullanıldığı bir geleceğe öncülük etmeye adadık." ifadelerini kullandı.

Hyundai ve Genesis Global Tasarım İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanı SangYup Lee de INITIUM konseptini ve Hyundai'nin yeni tasarım dilini, bir sanat formu olarak nitelendirdi.

Çeliğin şekillendirilebilirmesiyle bunun en uç noktaya taşınması gerektiğini kaydeden Lee, INITIUM ile kullanıcılara bağlılıklarını sağlam, güvenli ve daha fazla SUV vurgusu yapan bir tasarımla gösterdiklerini vurguladı.

"Yeni nesil aydınlatma imzası"

INITIUM'un ikonik tasarımı, Hyundai'nin hidrojenle çalışan gelecek vizyonunu simgelemenin yanı sıra yeni nesil aydınlatma imzasıyla, markaya farklı bir karakteristik özellik kazandırıyor. "Artı" işaretinden ilham alan grafik tema, tamponlarla harmanlanarak benzersiz bir aydınlatma oluştururken, FCEV araçlara özgü bir tasarım dili yaratıyor.

INITIUM'un en belirgin özelliği olarak, gövdedeki cesur çizgileri ve sağlam yapısı öne çıkıyor. Şehir yaşamını açık hava kullanım özelliğiyle birleştiren model, gerekli sağlamlık ile sofistikeliği dengeleyen konsepti, 21 inç jantlarıyla dikkati çekiyor. INITIUM'un gelişimi, üç temel noktaya odaklanıyor. Hidrojenli otomobillerin temel güçlü yönleri üstün sürüş menzili ve geliştirilmiş performans, aileler için ideal hale getirilen geniş iç mekan ve bagaj alanı ile hidrojenli otomobillere özgü benzersiz rahatlık ve güvenlik özellikleri, konseptin en temel özelliklerini oluşturuyor.

Hyundai, sürüş menzilini en üst düzeye çıkarmak için konsepti daha büyük hidrojen yakıt depolarıyla donattı. Marka, INITIUM'da 650 kilometreden fazla bir sürüş menzili hedeflerken, bunun için daha düşük yuvarlanma dirençli lastikler ve sürtünmeyi azaltan aerodinamik jantlar kullanıyor. Başarılı bir hızlanma ve akıcı sürüş kabiliyeti sunan konsept otomobil, 150 kilowatta kadar desteklenen bir güç çıkışına sahip.

INITIUM, FCEV kullanıcıların için en büyük sorunlardan biri olarak görülen şarj altyapısını, farklı bir şekilde ele alıyor. FCEV'ye özgü bir rota planlayıcısı içeren otomobil, bu özellik sayesinde ayrı bir uygulamaya veya telefon yönlendirmesine gerek kalmadan yol boyunca şarj istasyonlarını en hızlı şekilde bularak optimum bir rota çizebiliyor. Kullanıcılar, belirlenen bir şarj istasyonunun konum erişilebilirliğini, çalışma durumunu, ayrıca bekleyen araç sayısını ve şarj olasılığını da kontrol edebiliyor.

INITIUM'un hidrojen yakıt hücresi, diğer elektrikli modellerde olduğu gibi "V2L" özelliği aracılığıyla çeşitli ev aletlerini ve kişisel cihazları çalıştırabiliyor. Aynı zamanda diğer elektrikli araçları da şarj edebilen INITIUM, doğrudan 220 volt ev prizine de bağlanabiliyor.

Hyundai, 2005'te Mabuk Çevre Teknolojisi AR-GE Merkezi'ni kurarak hidrojen yakıt hücreli araçların geliştirilmesini hızlandırdı. O dönemde Hyundai Motor Grubu Onursal Başkanı Mong Koo Chung, tesisteki mühendisleri sınırları zorlamaya teşvik ederek, zorluklarının üstesinden cesaret ve güvenle gelmelerini sağladı.

Hyundai'nin hidrojen evrimi, 2018'de ilk özel hidrojen yakıt hücresi modelini NEXO'yu tanıtarak başladı. Hidrojen FCEV'lerini seri olarak üreten dünyanın ilk otomobil üreticisi Hyundai, gelecekte çok daha farklı ve teknolojik modeller üretmeyi amaçlıyor.