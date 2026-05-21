Hyundai'nin MobED'i Red Dot Ödülü Aldı

21.05.2026 10:57
Hyundai'nin MobED robotu, 2026 Red Dot Tasarım Ödülleri'nde 'Winner' ödülüne layık görüldü.

Hyundai Motor Grubu'nun Robotics LAB birimi tarafından geliştirilen MobED, prestijli tasarım yarışmalarından "2026 Red Dot Tasarım Ödülleri"nde "Winner" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ürün Tasarımı" kategorisinde ödül almaya hak kazanan MobED, farklı arazi ve kullanım senaryolarında sorunsuz şekilde çalışmak üzere tasarlanmış yeni nesil mobil robot platformu olarak öne çıkıyor.

Platform, Hyundai Motor Grubu'un geliştirdiği Drive and Lift teknolojisi ile Eccentric Wheel mekanizmasını bir araya getiriyor. Bu sayede engebeli yüzeyler, eğimler ve kaldırımlar gibi zorlu koşullarda stabilitesini koruyabiliyor.

Gelişmiş hareket kabiliyeti, robot platformlarının yalnızca kontrollü iç mekanlarla sınırlı kalmayıp gerçek yaşamın dinamik ortamlarında da kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Ayrıca MobED, amaca yönelik fonksiyonel tasarımı yapay zeka tabanlı kontrol sistemleriyle birleştirerek lojistik ve teslimattan denetim süreçlerine ve otonom mobilite uygulamalarına kadar farklı senaryolara uyum sağlayabiliyor.

Red Dot ödülü, platformun yenilikçi mühendislik ile işlevsel tasarım arasındaki dengesini ortaya koyarken, mobilite çözümlerinin geleneksel araç formatlarının ötesine geçtiğini de gösteriyor.

Ölçeklenebilir ve modüler bir platform olan MobED, Hyundai Motor Grubu'nun robotik teknolojilerin günlük yaşamı birbirine bağlayan ve geliştiren önemli bir rol oynadığı geleceğin mobilite ekosistemine yönelik vizyonunu temsil ediyor.

MobED ilk kez 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2022) kapsamında konsept olarak tanıtılmış, daha sonra 2025 Uluslararası Robot Fuarı (iREX 2025)'te seri üretime hazır versiyonuyla sergilenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Grubu AVP Division Başkanı ve Başkanı Minwoo Park, "Buradaki soru hiçbir zaman teknolojinin çalışıp çalışmadığı değildi. asıl soru, insanların gerçek yaşamında ve büyük ölçekte işe yarayıp yaramadığıydı. MobED'in Red Dot başarısıyla bunu tam anlamıyla göstermiş olduk. Bu, fiziksel yapay zekanın gerçek dünyadaki uygulaması ve bu teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

