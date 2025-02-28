Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılık işlemlerinde artan dolandırıcılık vakalarına karşı harekete geçti. Yeni düzenleme kapsamında, havale ve EFT işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemine geçilecek. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar tarafından uygulanmaya başlanacak güvenlik önlemleri, ilerleyen süreçte tüm bankalar için zorunlu hale getirilecek.
Son yıllarda, dijital bankacılık uygulamalarına yetkisiz erişim sağlanarak gerçekleştirilen izinsiz kredi tahsilatı ve para transferleri hızla artış gösterdi. Dolandırıcıların mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alması, BDDK'nın yeni bir düzenlemeyi devreye sokmasına neden oldu. Bu kapsamda, bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla 'çift adımlı doğrulama' zorunlu hale getirilecek.
Yeni sistemle birlikte, mobil bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlardan giriş yapılsa bile, para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek.
Düzenleme ilk etapta bazı bankalarda uygulanmaya başlayacak ve kademeli olarak tüm bankalar için zorunlu hale gelecek. Bankacılık sektöründe güvenliği artırmayı amaçlayan bu yeni sistem, kullanıcıların finansal hesaplarını daha iyi korumalarına yardımcı olacak.
Son Dakika › Ekonomi › IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor - Son Dakika
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