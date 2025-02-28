IBAN\'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılık işlemlerinde artan dolandırıcılık vakalarına karşı harekete geçti. Yeni düzenleme kapsamında, havale ve EFT işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemine geçilecek. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar tarafından uygulanmaya başlanacak güvenlik önlemleri, ilerleyen süreçte tüm bankalar için zorunlu hale getirilecek.

DOLANDIRILAR BU ADIMI ZORUNLU KILDI

Son yıllarda, dijital bankacılık uygulamalarına yetkisiz erişim sağlanarak gerçekleştirilen izinsiz kredi tahsilatı ve para transferleri hızla artış gösterdi. Dolandırıcıların mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alması, BDDK'nın yeni bir düzenlemeyi devreye sokmasına neden oldu. Bu kapsamda, bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla 'çift adımlı doğrulama' zorunlu hale getirilecek.

SMS ONAYI OLMADAN PARA GÖNDERİLEMEYECEK

Yeni sistemle birlikte, mobil bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlardan giriş yapılsa bile, para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek.

Bu değişiklik sayesinde;

İzinsiz erişimlerin önüne geçilmesi,

Dolandırıcıların üçüncü bir cihaz üzerinden para transferi yapmasının engellenmesi,

Bankacılık işlemlerinde ek bir güvenlik katmanı oluşturulması hedefleniyor.

ZAMANLA ZORUNLU HALE GELECEK

Düzenleme ilk etapta bazı bankalarda uygulanmaya başlayacak ve kademeli olarak tüm bankalar için zorunlu hale gelecek. Bankacılık sektöründe güvenliği artırmayı amaçlayan bu yeni sistem, kullanıcıların finansal hesaplarını daha iyi korumalarına yardımcı olacak.