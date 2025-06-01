İbradı'da İncir Bahçeleri Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İbradı'da İncir Bahçeleri Yeni Sezona Hazırlanıyor

İbradı\'da İncir Bahçeleri Yeni Sezona Hazırlanıyor
01.06.2025 09:46
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İbradı'da incir bahçeleri, hastalık ve zararlılarla mücadele ederek Ağustos hasat sezonuna hazırlanıyor.

Antalya'nın İbradı ilçesinde incir bahçeleri yeni sezona hazırlanıyor. İlçeye bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah ve beyaz incir bahçelerinde son bakımlar yapılarak hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele ediliyor.

Geçen yıl ağaçlarda sert budama nedeniyle bir önceki yıla göre rekoltenin düşük olduğunu belirten üreticiler, bu yıl yüksek rekolte beklerlerken, incir hasat tarihi ise Ağustos ayı. Antalya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde incir bahçesindeki çalışmalar devam ederken, ilekleme çalışmaları ise Haziran ayı içerisinde yapılacak.

"Hasat sezonu yapılan bakım ve gübreleme çok önemlidir"

Ürünlü mahallesinde incir yetiştiren Mesut Şanlı, geçen yıl yaptığımız hasattan sonra incir ağaçlarının güz bakımını gerçekleştirdiklerini, daha sonra ise budama, gübreme ve budama işlemlerini yaptıklarını söyledi. İlkbahar döneminde ise otlarını biçerek ot mücadelesini ettiklerini söyleyen Şanlı, "Hasat sezonu yapılan bakım ve gübreleme çok önemlidir. İncir bahçelerinde toprağı güzel işleyerek toprağın havalanması sağlamak zorundasınız.

Bahçeyi yabancı otlardan arındırmak ve hasada hazırlamaktır. İncir bahçelerini sonbaharda ve ilkbaharda en az iki kez sürüyoruz. Bahçeye bakmazsan iyi ürün alamazsın. Emekleriniz boşuna gider. Biz kesinlikle kimyasal gübre vermiyoruz. Ağaçlara kış ayında yanmış hayvan gübresi veriyoruz" dedi.

"Hasat zamanı Ağustos ayı"

Bu yıl bahar yağmurlarının oldukça iyi geçtiğini anlatan Şanlı, "Her geçen yıl daha kaliteli ve büyük incir yetiştiriyoruz. Daha fazla incir rekoltesi elde etmek için var gücümüz ile çalışıyoruz.. Geçen yıl ağaçları sert budamadan dolayı rekoltede düşüş oldu. Bu yıl ürünün geçen yıla göre daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Askı zamanı geliyor. Önümüzdeki ay askılarını asacağız. Ağustos ayı içerisinde ise beyaz incir ile hasada başlayacağız. Ağustos ayının ortalarında ise Bursa siyah incir hasadına geçeceğiz. Bu yıl yağmurlarında iyi gitmesi ile ağaçlar gayet iyi. Geçen yıla göre bu yıl yine rekolte bekliyoruz. Köyümüzde yaklaşık 8-10 bin civarında yerli incir ağacı, 2-3 bin civarında ise Bursa siyah incir bulunmaktadır. Her geçen yıl incir yetiştiriciliği artmaktadır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İbradı'da İncir Bahçeleri Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

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