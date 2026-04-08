IC Nükleer ve ARC İşbirliğiyle 4. Nesil Reaktör Geliştirilecek

IC Holding grup şirketlerinden IC Nükleer ve Endüstri, nükleer enerji sektörünün geleceği olarak görülen gelişmiş küçük modüler reaktörler (aSMR) alanının önde gelen geliştiricilerinden ARC Clean Technology (ARC) ile güçlerini birleştirdi.

IC Nükleer ve Endüstri'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında iki şirket arasında sodyum soğutmalı 4. nesil nükleer reaktörün geliştirilerek Türkiye ve bölgede devreye alınmasını amaçlayan ön anlaşma imzalandı.

Bu işbirliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyurulan Türkiye Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Projesi kapsamında IC Nükleer ve Endüstri'nin üstlendiği rolü desteklerken, Türkiye'de gelişmiş nükleer teknolojilerin yaygınlaşması için kapsamlı bir çerçeve oluşturuyor.

Ayrıca anlaşma, 4. nesil nükleer reaktörlerin Türkiye'de konumlandırılmasına yönelik ortak teknik, ekonomik ve düzenleyici fizibilite çalışmalarının yanı sıra, gelişmiş nükleer teknolojiler için uzun vadeli ticarileştirme ve sanayileşme yol haritasının oluşturulmasını içeriyor.

İşbirliği kapsamında, reaktör tasarım uyarlaması, mühendislik geliştirme ve yerel entegrasyon süreçleri Türkiye'nin enerji altyapısı ve sanayi öncelikleri doğrultusunda IC Nükleer ve Endüstri liderliğinde yürütülecek. Taraflar, Türkiye'yi gelişmiş nükleer çözümler için merkez olarak konumlandırarak, daha geniş bölgesel yayılımı mümkün kılmayı ve Türkiye merkezli ticarileştirme stratejisi geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Nükleer ve Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bayar, nükleer enerji üretiminde önemli avantajlar sağlayan sodyum soğutmalı 4. nesil nükleer reaktörlerin Türkiye'nin temiz enerji dönüşümünü, sanayi rekabetçiliğini ve uzun vadeli enerji güvenliğini destekleyecek bir çözüm sunduğunu belirterek, "ABD ile Türkiye arasında sivil nükleer enerji alanında derinleşen işbirliği çerçevesinde, ARC Clean Technology ile yaptığımız bu anlaşma, yeni nesil nükleer çözümlerin Türkiye'nin ihtiyaçlarına nasıl uyarlanabileceğini değerlendirmek, yerli mühendislik ve sanayi kabiliyetlerini güçlendirmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak için stratejik bir adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

ARC Clean Technology Üst Yöneticisi (CEO) James Wolf da aSMR'lerin Türkiye'de konumlandırılması amacıyla IC Nükleer ve Endüstri'yle söz konusu anlaşmayı imzalamaktan büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Bu işbirliği, gelişmiş nükleer çözümlerimizi uluslararası ölçekte yaygınlaştırmak için lider ortaklarla birlikte çalıştığımız küresel pazar stratejimizin önemli bir adımını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.